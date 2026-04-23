Programma 4 mei herdenking Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Hierbij nodigt het “Comité 4 mei – Vlagtwedde” een ieder uit voor het bijwonen van de kranslegging, declamatie van gedichten door leerlingen van de basisscholen en toespraken bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde op maandag 4 mei a.s. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begint om 19.25 uur bij MFA ’t Aambeeld.

Jaarlijks op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, worden bij veel monumenten kransen of bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend. Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de februari-staking de “Stichting Februari 1941” opgericht.

Deze stichting heeft in 1987 het bestuur van de toenmalige gemeente Vlagtwedde en de beide basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben destijds tijdens een plechtige bijeenkomst het monument dan ook geadopteerd. Vóór de zomervakantie 2025 is door de leerlingen van toen groep 8 het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7, waarvan de leerlingen dus nu als groep 8 meewerken aan de herdenking. De “Stichting Februari 1941” heeft per 1 januari 2004 “Adopteer een monument” overgedragen aan het “Nationaal Comité 4 en 5 mei”.

Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het gaat niet om het onderhouden en schoonmaken van het monument. De kinderen moeten zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij (de kinderen) dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van oudere generaties.

Op maandag 4 mei a.s. wordt er vanaf 19.35 uur een bijeenkomst bij het monument gehouden. Kinderen zullen declameren, afgewisseld met muziek van muziekkorps Dindua. Er worden kransen gelegd, er is een toespraak en er wordt twee minuten stilte in acht genomen. Ter afsluiting wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen. De aanwezigheid van een ieder wordt hierbij op prijs gesteld.

Vertrek stille tocht vanaf MFA ’t Aambeeld om 19.25 uur.

De volgorde van het “programma” bij het monument ziet er als volgt uit:

Opening / welkom Muziek Dindua Kranslegging door de kinderen (eerst scholen, daarna gemeente i.s.m. vertegenwoordiger gemeentebestuur) Muziek Dindua Gedichten o.b.s. “De Clockeslach” Gedichten c.b.s. “De Zaaier” Muziek Dindua Toespraak vertegenwoordiger gemeente Muziek Dindua Last Post of klokslag tot 20.00 uur; 2 minuten stilte Wilhelmus (2 coupletten)

Terug naar MFA ‘t Aambeeld

Bron: HJ Pleiter