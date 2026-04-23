PVV: Chaos in Westerwolde: Gemeentebelangen implodeert, PVV nu de tweede partij naast het CDA maar volledig buitenspel gezet.

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Westerwolde:
De politieke verhoudingen in Westerwolde zijn gisteravond volledig op scherp gezet. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 22 april meldde informateur Leendert Klaassen dat de verkenning naar een nieuwe coalitie forse vertraging oploopt. De oorzaak ligt bij de grootste partij, Gemeentebelangen, die door interne strijd is gehalveerd van vier naar slechts twee zetels. Terwijl er koortsachtig wordt gezocht naar een krappe meerderheid, wordt de PVV volledig genegeerd zonder dat daarvoor een reden wordt gegeven.
Informateur Leendert Klaassen bracht gisteravond verslag uit aan de raad. De verkenning naar een stabiele coalitie zit muurvast nu de grootste fractie, Gemeentebelangen, is gedecimeerd. Na een periode van hevige onderlinge strijd zijn twee raadsleden opgestapt, waardoor de partij in één klap de helft van haar zetels verloor. Deze interne breuk heeft het politieke landschap in Westerwolde onoverzichtelijk gemaakt.
Een wankele meerderheid
Om toch een bestuur te vormen, is de BBB nu gevraagd om een mogelijke coalitie aan een meerderheid te helpen. Het plan van Klaassen is om een samenwerking te smeden tussen ‘Samen voor Westerwolde’, het CDA, de BBB en de twee resterende raadsleden van Gemeentebelangen. Dit blok van vier partijen zou met 11 van de 21 zetels slechts de kleinst mogelijke meerderheid in de raad hebben.
De prijs voor deze constructie is hoog: het voornemen is om vier wethouders aan te stellen voor vier partijen, enkel om deze uiterst krappe meerderheid van slechts 11 zetels overeind te houden. Door de implosie van Gemeentebelangen is de PVV nu, naast het CDA, de op één na grootste partij in aantal zetels binnen de gemeente. Ondanks deze prominente positie en een grote achterban wordt de PVV-fractie door de informateur buiten de vervolggesprekken gehouden.
Wat de situatie extra wrang maakt, is dat informateur Leendert Klaassen geen enkele verklaring of onderbouwing heeft gegeven waarom de PVV niet wordt meegenomen in de verkenning. Ook op vragen van mogelijke oppositiepartijen vorige week over hun beperkte betrokkenheid in dit proces werd nauwelijks geantwoord.
Het feit dat de tweede partij in de raad, naast het CDA, zonder opgaaf van reden wordt gepasseerd om een minimale meerderheid van 11 zetels te forceren, roept grote vragen op over de representativiteit van dit proces. Met een grote groep kiezers die op deze wijze monddood wordt gemaakt, staat de stabiliteit van het toekomstige bestuur op losse schroeven en rijzen er grote vragen over de democratische zuiverheid van dit proces.
Ingezonden door Fractie PVV Westerwolde