Schrijfcafé in Bibliotheek Veendam voor liefhebbers van verhalen en poëzie

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 23 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT BEWOLKING | VOORLOPIG NOG NIET WARM

Er zijn vanochtend wolkenvelden en er is wat zon, maar vanmiddag is het overwegend zonnig met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest en daarmee wordt het niet warm met een maximum van 14 of 15 graden.

Vannacht komt er uit het noorden opnieuw wat laaghangende bewolking en mist en dat kan morgen ook wat langer blijven. Maar er komt morgen nog steeds flink wat zon bij. Maximum morgen rond 14 graden en een zwakke noordwesten-wind.

Zaterdag is het niet veel anders en dat betekent ‘s nachts e ‘s ochtends vrij veel bewolking. Dan is er ook kans op wat motregen. Zaterdagmiddag is er af en toe zon en dan is het opnieuw 14 of 15 graden. Zondag is er weinig wind en dan is het vrij zonnig en hetzelfde geldt voor de Koningsdag op maandag. Veel zon dus op die dag, middagtemperatuur 14 á 15 graden. Daar zit nog even weinig winst in. Na maandag is er kans op een bui en ook dan is de temperatuur niet al te hoog.