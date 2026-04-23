Schuif op 5 mei aan bij een van de Vrijheidsmaaltijden in Groningen

GRONINGEN – In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend – juist nu niet. Daarom gaan we op Bevrijdingsdag op maar liefst 62 plekken in de provincie Groningen met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en samen de vrijheid te vieren. Van Uithuizermeeden tot Stadskanaal en van Leek tot Termunten: er is altijd wel een Vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt!



Een Vrijheidsmaaltijd vier je samen met je buren, je beste vrienden, vage bekenden en nieuwe gezichten. Of het nou een brunch, lunch of diner is: deze maaltijd is meer dan alleen een moment van samenzijn – het is een viering van onze vrijheid. Ook in jouw buurt worden deze maaltijden georganiseerd. Door dorpsverenigingen bijvoorbeeld, het wijkcentrum of het plaatselijke oranjecomité.



De meeste maaltijden zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Vaak moet je je wel even aanmelden van tevoren. Sommige Vrijheidsmaaltijden zijn op uitnodiging of vragen een kleine bijdrage. Waar schuif jij aan dit jaar? Alle locaties vind je op de kaart: https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden/maaltijdoverzicht.



Noord, oost, zuid, west

In Woudbloem vindt de Vrijheidsmaaltijd plaats in een oude aardappelloods, omlijst met muziek van Jan Henk de Groot en het Bolotny Trio met Joost van Reeden. In de wijk De Hoogte in de stad Groningen gaan inwoners van verschillende nationaliteiten met elkaar om tafel om over vrijheid te praten. In Den Andel gaan deelnemers in de vrije natuur op zoek naar kruiden om heerlijke kleine gerechtjes mee te maken. Samen eten en herdenken staat centraal in Borgercompagnie, waar een spreekster vertelt over het dorp in oorlogstijd. In Glimmen wordt gezellig soep gegeten in het dorpshuis – niet alleen de Vrijheidssoep van Janny van der Heijden, maar ook andere witte vredessoepen die deelnemers zelf mogen versieren.



In Museum Klooster Ter Apel heeft de vrijheidsmaaltijd een Pools tintje. Er staat een Poolse stoofpot op het menu, ‘bigos’ genaamd. De maaltijd heeft dan ook als titel ‘Smacznego! (Eet smakelijk!) en is een eerbetoon aan de Poolse bevrijders van Ter Apel. De maaltijd wordt ingeleid door Anastasia van der Werff-Podgórski, medewerker van het museum en ook voorzitter van het Herdenkingscomité ’40-’45 Stadskanaal. Aan lange eettafels in de kruisgangen van het klooster ontmoet je nieuwe gezichten.



De Vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Sinds vorig jaar is Museum aan de A ‘kwartiermaker’ in de provincie Groningen. In het kader van 80 jaar vrijheid Groningen zorgde het museum er in 2025 voor dat het aantal Groningse Vrijheidsmaaltijden van 5 naar 80 groeide.

Bron: Museum aan de A