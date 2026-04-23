Subsidie voor nieuwe bestemming voor karakteristieke Oldambtster boerderijen

OLDAMBT – Eigenaren van vijf karakteristieke boerderijen in de gemeente Oldambt kunnen subsidie krijgen om hun pand een nieuwe bestemming te geven. Dat is de regeling ‘Oldambt – Nijambt: nieuw leven op oude erven’. Hiervoor is € 1,25 miljoen beschikbaar. Het geld hiervoor komt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanuit de Erfgoed Deal en van de provincie Groningen. Met dit geld moeten de boerderijen behouden worden voor de toekomst.
De gemeente Oldambt wil zoveel mogelijk waardevolle boerderijen voor de toekomst behouden. In onze gemeente gaat het om zo’n 340 boerderijen. Veel van deze gebouwen worden door de schaalvergroting in de landbouw niet meer voor hun oorspronkelijke doel gebruikt. Door achterstallig onderhoud raken boerderijen in verval en dreigen ze te verdwijnen uit het landschap. Met een nieuwe bestemming kunnen ze behouden worden voor de toekomst.
“De karakteristieke boerderijen zijn een belangrijk onderdeel van de Oldambtster geschiedenis en identiteit”, zegt wethouder Ger Klein. “Wij willen graag zoveel mogelijk van deze karakteristieke gebouwen bewaren. Deze subsidieregeling is hiervoor een eerste stap. We willen kijken of karakteristieke boerderijen met een nieuwe invulling kunnen zorgen voor nieuwe economische activiteiten in onze gemeente.”
Een voorwaarde binnen de regeling is dat eigenaren gebruikmaken van (lokale) biobased isolatiematerialen, zoals hennep, stro of vlas. Daarbij moeten ze ook een plan laten maken voor de inrichting van het erf. Zo blijft niet alleen de boerderij behouden maar worden ook duurzaamheid en de kwaliteit van het landschap versterkt.
De subsidieregeling staat open van 1 mei tot en met 31 december 2026. Meer informatie is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/boerderijenloket
Bron: Gemeente Oldambt