Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening start binnenkort met de vervanging van de beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep

PEKELA – Na de meivakantie begint aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening uit Genemuiden met de vervanging van de beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep. De werkzaamheden duren enkele jaren, starten in Boven Pekela en eindigen in Oude Pekela. Onlangs bleek op een informatievond in dorpshuis De Riggel dat er nog veel vragen leven onder de inwoners.

Daarom stellen we vijf vragen aan omgevingsmanager van het project, Ewout van der Schee, om het een en ander te verduidelijken.

1) Waarom beginnen we in Boven Pekela?

We beginnen inderdaad in Boven Pekela met het vervangen van de beschoeiingen. De beschoeiingen zijn niet overal in even goede staat. Dit is zeker in Boven Pekela het geval. Omdat hier de vervanging het hardste nodig is, start Tebezo bij de Koppelsluis met de werkzaamheden. Vervolgens wordt er gewerkt in de richting van Nieuwe- en Oude Pekela waarbij alle beschoeiingen worden vervangen. De nieuwe beschoeiing is van betere kwaliteit dan de huidige en gaat hierdoor lang mee. Daarnaast zorgen de nieuwe beschoeiingen voor een rustig en gelijkmatig uiterlijk van het Pekelder Hoofddiep.

2) Hoe worden de beschoeiingen geplaatst?

De aannemer voert alle werkzaamheden vanaf het water uit. Hiervoor wordt een werkschip met kraan gebruikt. Met de kraan wordt achter de bestaande beschoeiing een smalle geul gegraven. Dit verlaagt de druk op de beschoeiing.

De oude beschoeiing wordt eruit getrokken, en de nieuwe wordt erin geplaatst met behulp van een trilblok. Elke werkdag wordt er zoveel oude beschoeiing verwijderd en nieuwe beschoeiing teruggeplaatst als binnen één dag mogelijk is. De aannemer zorgt ervoor dat de beschoeiing aan het einde van elke werkdag volledig is gesloten en dat er geen delen ontbreken.

De gehele vervangingsklus wordt opgedeeld in verschillende deelprojecten. Het eerste deelproject loopt van de Koppelsluis tot aan de Koloniedraai in Boven Pekela. Tijdens en na dit deel wordt bekeken welke ervaringen zijn opgedaan tijdens het werk. Op basis daarvan kan de aanpak, als dat nodig is, worden aangepast voor de volgende delen.

3) Wat betekenen de werkzaamheden voor de mensen die aan het diep wonen?

Bewoners langs het diep zullen weinig overlast ervaren van de werkzaamheden. De verwachting is dat er per dag ongeveer 30 meter beschoeiing wordt vervangen. Daardoor is de aannemer steeds maar korte tijd op één plek aan het werk. De wegen aan beide zijden van het diep blijven gedurende de werkzaamheden toegankelijk. Alleen tijdens korte momenten voor laden en lossen mag de weg voor de helft worden afgezet. Verkeer kan gewoon door en moet soms even wachten voor tegemoetkomend verkeer.

4) Hoe groot is de kans dat er schade ontstaat aan woningen, boerderijen of andere gebouwen?

De kans op schade door de werkzaamheden is klein. Tijdens de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan het beperken van overlast. Vóór de start van de werkzaamheden voor het betreffende deelproject, wordt de huidige situatie goed vastgelegd. Dit doet de aannemer op twee manieren.

Tijdens de werkzaamheden worden de trillingen continu gemonitord. In overleg worden op verschillende woningen trillingsmeters geplaatst. Als een meter tijdens de werkzaamheden een waarde boven de vastgestelde grens meet, krijgt de kraanmachinist direct een melding. De werkzaamheden worden dan tijdelijk stilgelegd.

Tebezo voert de volgende werkzaamheden uit voor aanvang van de uitvoering.

Ten eerste maakt Tebezo een berekening van de verwachte trillingen die kunnen ontstaan door de werkzaamheden. Op basis van deze berekening wordt een gebied bepaald waarbinnen trillingen mogelijk merkbaar zijn. Bij woningen die binnen dit gebied vallen, wordt ook een nulmeting uitgevoerd.

Ten tweede wordt voor het eerste deelproject, van de Koppelsluis tot aan de Koloniedraai, bij alle woningen langs het diep een nulmeting uitgevoerd. Dit geldt ook voor woningen waarbij een openbare weg tussen de woning en het diep ligt. Nadat dit deelproject is afgerond, worden deze woningen opnieuw gemeten. Zo kan worden vastgesteld of de werkzaamheden schade hebben veroorzaakt. Deze werkwijze wordt voor de volgende deelprojecten ook toegepast.

5) Waar kunnen mensen terecht voor informatie of eventueel met klachten tijdens de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden kunnen omwonenden en belanghebbenden direct contact opnemen met de aannemer Tebezo. Tijdens de uitvoering maakt de aannemer gebruik van de BouwApp, die te downloaden is op de smartphone. Via deze app deelt de aannemer nieuws en updates over het project met de omgeving. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen de app ook gebruiken om vragen te stellen en om eventuele meldingen of klachten door te geven aan de aannemer. De gemeente en Tebezo nemen wekelijks mogelijke klachten en meldingen door. Indien noodzakelijk zal Tebezo hun aanpak wijzigen. Eventuele acute situaties kunnen direct bij de uitvoerder aanwezig op het werk en bij de gemeente worden gemeld. Wij gaan natuurlijk niet uit van overlast, klachten en of schades, maar het is altijd goed om het van tevoren goed geregeld te hebben.

Bron: Gemeente Pekela