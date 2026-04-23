Volop nostalgie en samenzang in Vriescheloo: Johannes de Heer-avond met Mannenkoor Jona

VRIESCHELOO – Op zondagavond 3 mei 2026 staat de Baptisten Gemeente in Vriescheloo volledig in het teken van de geliefde liederen van Johannes de Heer. Vanaf 19.00 uur kunnen liefhebbers van het geestelijke lied hun hart ophalen tijdens een avond vol samenzang en koormuziek, met medewerking van het Evangelisch Mannenkoor Jona uit Stadskanaal.
De liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer vormen al meer dan een eeuw een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse protestantse traditie. Tijdens deze avond in Vriescheloo staat de kracht van deze eenvoudige, maar diepgaande liederen centraal.
Een krachtig geluid uit de regio
De muzikale omlijsting wordt deze avond verzorgd door Evangelisch Mannenkoor Jona. Dit koor, afkomstig uit Stadskanaal en omstreken, staat bekend om zijn enthousiaste vertolking van het evangelie. Met hun krachtige stemmen zullen zij zowel bekende klassiekers als minder bekende parels uit de bundel ten gehore brengen, waarbij er uiteraard veel ruimte is voor samenzang met de aanwezigen.
Historie in een historisch pand
Het organiseren van deze avond in de Baptisten Gemeente Vriescheloo is geen toeval. De gemeente kent een rijke historie die teruggaat tot de 19e eeuw, een tijd waarin het baptisme in Oost-Groningen stevig voet aan de grond kreeg. Het karakteristieke kerkgebouw aan de Wedderweg vormt dan ook het perfecte, sfeervolle decor voor een avond die teruggrijpt op traditie.
Ook de naamgever van de avond, Johannes de Heer (1866-1961), heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de Nederlandse geloofsbeleving. De evangelist stelde in 1905 zijn eerste zangbundel samen, met als doel om het ‘huiselijk godsdienstig leven’ te bevorderen. Zijn liederen, vaak vertaald uit de Engelse opwekkingsbeweging, bleken een schot in de roos en worden tot op de dag van vandaag met veel liefde gezongen.
Praktische informatie
Datum: Zondag 3 mei 2026
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Baptisten Gemeente Vriescheloo, Wedderweg 31
Toegang: [Gratis / Vrije gift bij de uitgang]
Iedereen die houdt van zingen of simpelweg wil genieten van de bijzondere sfeer van de Johannes de Heer-liederen, is van harte welkom.
Bron: René Weishaupt
Foto’s: Hans van Leeuwen en Minke Kroeze