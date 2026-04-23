Voorjaarsfair Groei en Bloei afdeling Stadskanaal

BRONNEGERVEEN – Op zaterdag 9 mei 2026 organiseert Groei en Bloei Stadskanaal haar jaarlijkse Voorjaarsfair. Alles over tuin en tuinieren in een gezellige, informele sfeer.
Leden van Groei en Bloei hebben heel veel planten opgekweekt door zaaien, stekken of scheuren. Deze worden aangeboden voor een zacht prijsje om de verenigingskas te spekken en mooie dingen te doen voor onze leden.
Er zijn 15 kleine standhouders. Ook zij brengen vanuit hun liefhebberij en specialisme een gevarieerd en bijzonder aanbod aan planten, zoals een groot aantal bijzondere tomatensoorten. Maar ook andere producten zijn verkrijgbaar. Alles met een knipoog naar de natuur, zoals nestkastjes en insectenhotels en honing rechtstreeks van de imker.
Er is ook veel kennis aanwezig. Zo beantwoordt plantendokter Tinus Scheltens vragen over ziektes en schadelijke insecten.
Met elkaar bezorgen zij je een gezellige dag, waarop je heel veel gelijkgestemden kunt treffen. Vanzelfsprekend is er ook een verloting, waarbij je direct weet of je een prijs hebt.
Maar ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Neem een pauze met koffie, thee, frisdrank, koek en taart, of soep en een broodje bal. IJscoman Yuri zorgt met zijn kar voor een extra lentegevoel. En ze hebben een smoothiefiets!
Kom naar de mooie tuin van de familie Traas in Bronnegerveen, Dorpsstraat 5. Welkom van 11.00-16.00 uur, toegang gratis.
Bron: Groei en Bloei Stadskanaal