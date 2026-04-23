Voorstellingen voor elk gevoel van humor in De Klinker

WINSCHOTEN – In het laatste deel van het theaterseizoen van Cultuurhuis de Klinker valt er nog veel te lachen, soms met een traan erbij. Er is aanbod voor zowel liefhebbers van muzikale solo’s, sterke verhalen, show als komedie. Kiki Schippers (8 mei) brengt een muzikale cabaretvoorstelling over idealen. Ook alleen op het podium, maar wel in een dubbelrol, staat muzikant-acteur Eric Corton (13 mei). Rob & Emiel (15 mei) zetten je magisch op het verkeerde been en Kees van Amstel (16 mei) neemt zijn publiek met veel grappen het klaslokaal in. Op 21 mei waan je je in een hilarisch klooster bij ‘Een Hemelse Muscial’ en op 4 juni op een tropisch eiland bij ‘Adam & Evert’.

Kiki Schippers zet haar publiek al jaren aan het denken met scherpe observaties en krachtige protestliedjes. Nu stort ze als een ware kruising van Bob Dylan en Janis Joplin haar hoofd en hart uit over idealen in de solo ‘Praktische bezwaren’. “Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af”: bijna iedereen heeft het vroeger wel eens gehoord in de klas. Comedian en docent Kees van Amstel neemt je mee naar dat klaslokaal, maar ook ver daarbuiten. Van Amstel laat volgens Theaterkrant “een zaal schudden van het lachen”.

Geestig en magisch

In 2018 speelde Eric Corton de tragikomische solo ‘Ma’, gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder. In ‘Pa’ speelt hij zowel zichzelf als zijn dementerende vader, voormalig rockster. Het levert ook nu een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal op. Rob en Emiel zetten je in hun nieuwe theatershow voortdurend op het verkeerde been én op het puntje van je stoel. Ditmaal kruipen de mannen in het hoofd van de beroemde detective Sherlock Holmes. Verwacht een voorstelling boordevol humor, magie en duizelingwekkende trucs.

Klooster en tropisch eiland

De muzikale en hilarische komedie ‘Nonsens’ is een topper in de musicalwereld. Vijf overgebleven zusters organiseren een benefietavond, die al snel uit de hand loopt. De nonnen worden onder andere gespeeld door Mylène d’Anjou en Ger Otte. Drie spelers brengen ‘Adam & Evert’, een tragikomische achtbaan over twee geliefden die naar een exotisch eiland vluchten. Daar treffen ze relatietherapeut Linda, een rol van Rian Gerritsen. Verwacht scherpe humor en herkenbare ruzies.

Meer informatie op indeklinker.nl.

Voorstellingsinformatie:

vr 8 mei, 20:15 uur: Kiki Schippers – Praktische bezwaren

wo 13 mei, 20:15 uur: Eric Corton – Solo Stories: Pa

vr 15 mei, 20:15 uur: Rob & Emiel – Thinking Like Sherlock

za 16 mei, 20:15 uur: Kees van Amstel – Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af

do 21 mei, 20:15 uur: Pretpakhuis – Nonsens: Een Hemelse Musical

do 4 jun, 20:15 uur: Het Gelders Productiehuis – Adam & Evert

Bron: Esther Bulder