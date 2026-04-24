Acht inwoners van de gemeente Oldambt ontvangen Koninklijke Onderscheiding

OLDAMBT – Ter gelegenheid van Lintjesregen 2026 heeft burgemeester Cora-Yfke Sikkema Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Oldambt. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De lintjes werden in de Marktpleinkerk Winschoten, bij Moeke Breughel, Dorpshuis De Tille, de kantine van voetbalvereniging Heiligerlee, Landwinkel Ol Diek en de Kerk in Midwolda uitgereikt aan:

Echtpaar Ploeger – Jalink

De heer en mevrouw Ploeger – Jalink zijn 40 jaar vrijwilliger voor de Protestantse gemeente Winschoten (Marktpleinkerk).

Het echtpaar heeft daar vele activiteiten gedaan, zoals koffie en thee serveren bij plechtigheden, inrichten van de Marktpleinkerk, chauffeursdiensten, pannenkoekendag en betrokken bij het kerkblad.

Daarnaast is het echtpaar ook vrijwilliger bij het festival Waterbei, waar het echtpaar de artiesten begeleidt.

De heer Ploeger is ook betrokken bij de begraafplaats Hofstraat als onderdeel van de Stichting Oud Winschoten.

1986 – heden vrijwilliger bij de Protestantse gemeente

2012 – heden vrijwilliger Stichting Evenementen Winschoten (Waterbei)

2012 – heden vrijwilliger Stichting Oud Winschoten

Mevrouw T.K.G. Hartman

Mevrouw Hartman is 30 jaar vrijwilliger bij Gymnastiek Vereniging Hera als leidster ritmische gymnastiek/aerobics. Haar inzet, enthousiasme en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde geweest voor de vereniging.

Daarnaast heeft mevrouw Hartman als vrijwilliger bij de Avond4daagse S.V. Bovenburen gewerkt.

Haar jarenlange betrokkenheid, toewijding en leidinggevende rol hebben de Avond4daagse Winschoten gemaakt tot een breed gedragen evenement.

1974 – 2024 vrijwilliger Gymnastiek Vereniging Hera

1983 – 2025 vrijwilliger Avond4daagse bij S.V. Bovenburen

De heer H.E. Kok

De heer Kok is 40 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging Westerlee waar hij jarenlang wedstrijdsecretaris, trainer en leider van jeugd en senioren was. Het afgelopen jaar heeft de heer Kok een reünieavond georganiseerd voor het 80-jarig jubileum van de voetbalvereniging.

Daarnaast is de heer Kok 40 jaar vrijwilliger bij Dorpsbelang Westerlee en Stichting Activiteiten Westerlee, waar hij verschillende functies heeft vervuld, zoals het organiseren van activiteiten voor jong en oud en het draaien van bardiensten.

1984 – 2025 vrijwilliger Voetbalvereniging Westerlee

1990 – 2025 vrijwilliger Dorpsbelangen Westerlee

1990 – 2025 vrijwilliger Stichting Activiteiten Westerlee

Mevrouw K. Drent – Kuilman

Mevrouw Drent – Kuilman is meer dan 50 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging Heiligerlee.

Ze begon als wasvrouw voor het 1ste elftal. Daarnaast stond ze ook in de kantine en maakte ze de kantine schoon.

Ook was mevrouw Drent – Kuilman vrijwilliger bij de Algemene Gymnastiek Vereniging Heiligerlee als begeleidster van de jeugdleden en onderlinge wedstrijden.

1975 – heden vrijwilliger Voetbalvereniging Heiligerlee

1970 – heden vrijwilliger Algemene Gymnastiek Vereniging Heiligerlee

12.20 uur: , Hoofdweg West 26 in Nieuwolda

Echtpaar Fransen – Stuut

Het echtpaar Fransen – Stuut is 45 jaar vrijwilliger geweest voor de dorpskrant in Nieuwolda.

In deze periode vervulden zij veel functies en werkzaamheden, zoals het bezorgen van de dorpskrant, verzamelen en aanleveren van kopij en het innen van bijdragen bij ongeveer 550 inwoners.

Het echtpaar was betrokken bij het volledige proces van de dorpskrant. Daarmee vervulden zij een belangrijke, verbindende rol binnen het dorp.

1975 – 2024 vrijwilliger bij Dorpskrant (Dorpsbelangen)

Mevrouw T.M. Patberg

Mevrouw Patberg is 17 jaar producer van het Luthers Bach Ensemble waar zij o.a. floormanagers aanstuurt. Bij elk concert is zij aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Tevens is mevrouw Patberg vrijwilliger als locatiebeheerder voor het festival “Terug naar het begin”. Haar inzet en betrokkenheid maken haar een onmisbare kracht binnen het evenement.

2009 – heden producer Luthers Bach Ensemble

2015 – heden locatiebeheerder Festival “Terug naar het begin”

Bron: Gemeente Oldambt

Foto’s: Wiktor Moorlag