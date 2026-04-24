Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 1 mei Vaarexcursie beverburchten in de ochtendschemering

5:30 uur – 7:30 uur Paviljoen De Leine, Meerweg 62a, 9606PP Kropswolde



Ga mee beverburchten spotten met de Raidomp, onze fluisterboot. Vanaf het water vaar je verrassend dicht langs deze slimme ‘blokhutten’, waar complete beverfamilies wonen. In de vroege ochtendschemering is de kans het grootst dat bevers eropuit trekken voor onderhoud en voedsel. Met beverexpert Cindy de Jonge als gids beleef je het Hunzedal op z’n mooist.

Vrijdag 1 mei Op pad als Jeugdboswachter – activiteitenreeks

9:00 uur – 16:00 uur 4 locaties in het Groninger Landschap, zie site voor details



Ben je 12–15 jaar en dol op natuur? Word jeugdboswachter in 2026 en ga vier keer mee het Groninger landschap in om dieren te spotten, vogels te beluisteren en waterbeestjes te ontdekken. Elke activiteit is anders, superactief en leerzaam. Meld je aan en verdien het exclusieve Jeugdboswachters 2026-certificaat – ga met ons mee het veld in!

Zaterdag 2 mei Cultuurhistorische wandeling rond Feerwerd

13:00 uur – 15:30 uur Parkeerplaats bij Korenmolen Joestwert, Mentaweg 3 9892TA Feerwerd

Je begint bij korenmolen Joestwert op de wierde van Feerwerd en gaat met een gids op pad voor een afwisselende wandeling van ca. 6 km door het Reitdiepgebied. Je volgt een oude kleiweg, loopt langs de statige Allersmaborg en kijkt uit over de sporen van de vroegere Hunze. Via Aduarderzijl ontdek je hoe water en tijd dit landschap vormden. Terug in Feerwerd sluit je af met een bezoek aan de Jacobuskerk. Ga mee en beleef de geschiedenis onderweg.

Zondag 3 mei Bodemdiertjes megagroot! Voor iedereen vanaf 6 jaar

13:30 – 16:00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Heb je wel eens een duizendpoot 100× vergroot gezien? Of een pissebed, worm of mier van heel dichtbij?

Kom op zondag 3 mei naar Coendersborg in Nuis en ontdek wat er allemaal onder de grond leeft. Ga zelf met een schep op zoek en bekijk je vondsten met een loep of onder één van de 7 microscopen (waarvan 2 met groot scherm). Spannend of juist prachtig!

Binnenlopen kan tussen 13.30 en 16.00 uur. Leuk voor kinderen vanaf 6 jaar, maar zeker ook voor volwassenen.

Donderdag 7 mei Workshop erf vergroenen in Huizinge

19:00 – 21:00 Boerderij Melkema Smedemaweg 3, Huizinge

Doe mee met de erfworkshop van Wierde & Dijk! Op donderdagavond 7 mei 2026 start je met een workshop op Plaats Melkema in Huizinge. Op zaterdagochtend 9 mei bezoek je inspirerende groene erven en krijg je daarna persoonlijk erfadvies van een deskundige. In het najaar volg je twee praktijkochtenden over aanplanten, snoeien en onderhoud. Extra mooi: met subsidie van Mooi Heem krijg je 50% van de beplantingskosten vergoed. Doe mee en maak je erf groener!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap