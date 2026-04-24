Bieb: natuurlijk duurzaam! Kijk op kleding

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA, OOSTWOLD – De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Alleen al in Nederland belandt ieder jaar zo’n 300 miljoen kilo kleding bij het afval (bron: NOS, februari 2025). We gooien veel kleding weg, terwijl er steeds nieuwe kleding wordt gemaakt. Dat is zonde. Grote kans dat er ook in jouw kast kleding ligt die je niet meer draagt, terwijl iemand anders er waarschijnlijk heel blij mee zou zijn. Wil je duurzamer met kleding omgaan? Je kast opruimen én iets nieuws vinden zonder geld uit te geven? Kom dan kleding ruilen in de bibliotheek. Het is leuk, gratis en goed voor het milieu.
Het kledingruilrek: gratis en milieubewust!
Wil je duurzamer met kleding omgaan? Je kast opruimen én iets nieuws vinden zonder geld uit te geven? Kom dan kleding ruilen in de bibliotheken van Finsterwolde en Midwolda/Oostwold. Het is leuk, gratis en goed voor het milieu. In beide bibliotheken staat nu een kledingrek voor tweedehands kleding. Je kunt gewoon langskomen tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Je hangt een kledingstuk op het rek en mag meteen iets anders uitzoeken. Graag schone, hele en draagbare kleding. Let op: geen sokken of ondergoed! Ruil mee en ontdek hoe makkelijk en leuk hergebruiken kan zijn. Samen zorgen we voor minder afval en een duurzamere wereld.
Kinderkledingruilkring: duurzaam, kosteloos en gezellig!
De kinderen zijn weer gegroeid als kool. De dagen worden warmer. De zomerkleding van vorig jaar is te klein. Herkenbaar? Doe dan mee met de kinderkledingruilkring op vrijdag 22 mei van 14.30 tot 16.00 uur in de bibliotheek van Finsterwolde. Hier geef je de schone, hele en draagbare kinderkleding van vorig zomer een 2e leven. En hier vind je die leuke broek of dat mooie shirt dat je zoon of dochter wèl past. Hou onze website en facebook in de gaten voor meer informatie. Aanmelding kan via de website. Wees er snel bij want vol=vol! Na je aanmelding ontvang je verder bericht over de gang van de zaken.
Bron: Nicole Briedé, programmamedewerker bibliotheken Finsterwolde & Midwolda/Oostwold