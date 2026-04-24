Drie Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

VEENDAM – Vandaag zijn drie inwoners van de gemeente Veendam gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. De heren Hadderingh, Schuringa en Wortmann zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze hebben een lange staat van dienst, als het gaat om vrijwilligerswerk en hun bijdrage aan de maatschappij. Burgemeester Annelies Pleyte reikte de onderscheidingen uit in het Henk Nienhuis Stadion in Veendam, in aanwezigheid van familie en vrienden.

Egbert Hadderingh (73 jaar)

Egbert Hadderingh is al 46 jaar lid en sinds acht jaar bestuurslid van Vereniging Tuinrecreatie De Toene. Hij is dagelijks aanwezig op het tuinencomplex en een toegankelijk aanspreekpunt voor tuinders. Hij staat altijd klaar met raad en daad. Als bestuurslid verzorgt hij administratieve taken en draagt hij bij aan activiteiten als de Natuurwerkdagen, Plantenruildag en Oogstdagen.

Daarnaast begeleidt hij als vrijwilliger bij de Educatieve Jeugdtuinen Borgerswold en Jenaplanschool In de Manne kinderen in het leren over natuur, tuinieren en duurzaamheid. Met zijn enthousiasme weet hij hen te motiveren, verantwoordelijkheid te laten nemen en biedt hij een veilige, leerzame omgeving. Ook is Hadderingh penningmeester van accordeonvereniging Fresco in Veendam. Burgemeester Annelies Pleyte: “Egbert Hadderingh is iemand die verbindt, verantwoordelijkheid neemt en zijn kennis deelt. Al tientallen jaren staat hij klaar voor anderen en is daarmee van grote waarde voor de gemeenschap. Voor deze verdiensten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Ludolf Schuringa (79 jaar)

Ludolf Schuringa uit Veendam werkt al meer dan zestig jaar als rij-instructeur. Hij is inmiddels meer dan tien jaar gepensioneerd, maar doet dit werk nog altijd enkele dagdelen per week. In meer dan zes decennia leidde hij duizenden mensen op voor het halen van allerlei soorten rijbewijzen. Zijn geduld, rustige uitstraling, professionaliteit en empathie hebben veel leerlingen geholpen. Ook zij die extra begeleiding nodig hadden. Verder was hij sinds 1983 gedurende meer dan 35 jaar bestuurslid en voorzitter van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Zo nam hij verkeersexamens af op scholen, hing de banners met ‘wij gaan weer naar school’ op na de zomervakantie en hield verkeersquizzen voor verenigingen. Ook organiseerde hij samen met welzijnsstichting Compaen jaarlijks de zogeheten Broemritten, gezondheidstesten en theorie- en rijvaardigheidstrainingen voor senioren. Verder zette Schuringa zich in als vrijwilliger voor de Westerschool in Wildervank en maakt hij zich op allerlei manieren verdienstelijk voor appartementencomplex Borgh Oosterdiep waar hij woont. Burgemeester Annelies Pleyte: “Met zijn jarenlange inzet voor verkeersveiligheid, onderwijs en welzijn en zijn voortdurende bereidheid om zich voor anderen in te zetten, gedreven en hulpvaardig is Ludolf Schuringa is hij een voorbeeld voor velen. Voor deze verdiensten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Gerard Wortmann (91 jaar)

Gerard Wortmann uit Veendam zet zich al meer dan vijftien jaar belangeloos in als rondleider bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. Met grote betrokkenheid vertelt hij het verhaal van de Holocaust aan een breed, internationaal publiek. Met zijn persoonlijke en respectvolle manier van vertellen weet hij geschiedenis invoelbaar te maken voor jong en oud. Ook op 91-jarige leeftijd is hij hierin nog altijd actief. Zijn werk is voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork, maar zeker ook voor de samenleving, van onschatbare waarde.

Naast zijn werk in Kamp Westerbork was Gerard Wortmann ook actief als vrijwilliger bij onder meer hockeyvereniging Daring en zwem- en waterpoloclub THOR. Met zijn inzet en betrokkenheid is hij van grote betekenis voor de gemeenschap. Burgemeester Annelies Pleyte: “De heer Wortmann houdt het verhaal van de Holocaust levend en weet mensen echt te raken. Daarmee levert hij een onmisbare bijdrage aan het bewustzijn over vrijheid, verdraagzaamheid en de waarde van onze samenleving. Voor al deze verdiensten is de heer Wortmann benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.”

Bron: Gemeente Veendam

Foto’s: Peter Panneman