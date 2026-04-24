Groningen vraagt aandacht voor bewust omgaan met water

GRONINGEN – Vandaag geven de provincie Groningen, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest gezamenlijk het startsein voor de landelijke publieksactie Leven met Water.

Tijdens deze actieweek vragen de partners aandacht voor het belang van water en voor ieders gezamenlijke verantwoordelijkheid om het watersysteem gezond, schoon en toekomstbestendig te houden. In dit kader presenteren Waterbedrijf Groningen en de provincie Groningen ook een Groningse bewustwordingscampagne voor grondwaterbeschermingsgebieden. Deze campagne richt zich op inwoners en organisaties en laat zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met het grondwater waar ons drinkwater van wordt gemaakt.



Samen werken aan waterbewustzijn

De partners sluiten gezamenlijk aan bij de landelijke Leven met Water week, die loopt van 25 april tot en met 8 mei. De Groningse invulling richt zich op het vergroten van kennis en handelingsperspectief voor inwoners, scholen en lokale gemeenschappen. De campagne laat zien wat watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit betekenen voor Groningen en wat iedereen zelf kan bijdragen.



Dit gebeurt onder andere via verhalen, video’s, informatieve online content en de Groninger Waterwedstrijd, waarin inwoners worden uitgenodigd om ideeën voor hun eigen buurt in te dienen die bijdragen aan het voorkomen van watertekort, het verminderen van en voorbereiden op wateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Campagne grondwaterbeschermingsgebieden

Parallel start de provincie Groningen samen met Waterbedrijf Groningen een bewustwordingscampagne in de grondwaterbeschermingsgebieden Onnen–De Punt en Sellingen. In deze gebieden wordt grondwater gewonnen voor de drinkwatervoorziening van de hele provincie. De campagne legt op een laagdrempelige manier uit waarom bescherming van het grondwater belangrijk is, welke regels gelden en hoe inwoners, bedrijven en recreanten zelf kunnen bijdragen aan het schoonhouden van het grondwater waar drinkwater van gemaakt wordt. Voor nu en in de toekomst.



Voorbeelden van dagelijkse handelingen die helpen, zoals het gebruik van biologisch afbreekbare tuinmiddelen, het correct afvoeren van barbecue as en het wassen van de auto in een wasbox, worden via flyers, posters en online informatie gedeeld.

Gezamenlijke inzet voor toekomstbestendig waterbeheer

De start van beide campagnes markeert een brede, gezamenlijke beweging om waterbewustzijn te vergroten en inwoners te betrekken bij de grote wateropgaven waar Groningen nu en de komende jaren mee te maken krijgt. De partners werken samen vanuit één doel: zorgen voor schoon, voldoende en betrouwbaar water voor iedereen.

Meer informatie is ook te vinden op provinciegroningen.nl/levenmetwater

Bron: Provincie Groningen