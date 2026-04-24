In het centrum van Stadskanaal wordt een groot reuzenrad opgebouwd

STADSKANAAL – In het centrum van Stadskanaal is een bedrijf momenteel druk bezig met de opbouw van een heus reuzenrad.
De attractie van 35 meter hoog wordt opgezet ter gelegenheid van de komende festiviteiten rond Koningsdag. Een bijzonder mooie gelegenheid om Stadskanaal en verre omtrek eens vanaf grote hoogte te bekijken.
Maandag op Koningsdag is er vanaf 8.00 uur een vrijmarkt. Vanaf 12.00 uur is er live muziek op vier podia: Menistenplein (pop/rock), Europaplein (band), Oude Markt (dance) en Navolaan (Nederlandstalig). Op de Oude Markt staat het reuzenrad, treden regionale artiesten op en is er een Kindermarkt met live muziek in de Kanaalpassage.
Als het weer een beetje meewerkt ( en gelet op de weerberichten voor de komende dagen moet dat zeker lukken ) dan wordt het vanaf grote hoogte volop genieten van het prachtige uitzicht.