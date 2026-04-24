Jakob Pronk uit Winschoten sneldamkampioen Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Jakob Pronk MF uit Winschoten is er woensdagavond 22 april in geslaagd sneldamkampioen te worden van Damclub Winschoten. Met deze titel pakt Jakob de dubbel. In de reguliere strijd om de clubtitel prolongeerde Jakob namelijk eveneens de titel. Deze huldiging vindt echter plaats op de Algemene ledenvergadering van Damclub Winschoten, traditioneel op de laatste woensdag in augustus.
10-tal deelnemers
De laatste clubavond van het lopende damseizoen van Damclub Winschoten, wordt traditioneel afgesloten met een sneldamtoernooi, waar deze editie 10 leden aan deelnamen. In het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan gaven Jakob Pronk, Frederik Bos,
Rob Knevel, Jan Starke, Ben Haan, Johan Tuenter, Haykaram Zhamkochyan, Janick Lanting, Egbert Wierenga en Geert Lubberink acte de préséance. Onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 5 seconden per zet” werd een zogenaamd rondtoernooi afgewerkt. Kampioen werd Jakob Pronk met 14 punten, tweede Frederik Bos uit Glimmen 12 punten en met 10 punten pakte Jan Starke uit Oude Pekela zeer verdienstelijk de derde plaats.
Provinciale titel
Zaterdag 25 april staat in Het Hogeland College (HHC) in Warffum het provinciaal Gronings kampioenschap sneldammen op de damkalender. De deelnemers werken dan in één groep 12 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 5 seconden per zet”. Dit is de laatste jaren een gezamenlijke actie van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) en de Drentse Dambond (DDB). De senioren en junioren kunnen zich dan plaatsen voor het NK-sneldammen op zaterdag 6 juni in het Nationaal Denksport Centrum (NDC) Den Hommel in Utrecht. De senioren komen uit in drie ratinggroepen, namelijk Groep C tot 900 KNDB ratingpunten, groep B van 900 – 1100 punten en groep A boven de 1100 ratingpunten. Hierbij wordt 1 juli 2025 gehanteerd als peildatum.
De jeugdleden in de Provincie Groningen, te weten de welpen, pupillen en aspiranten komen hiervoor traditioneel vrijdagmiddag 15 mei in actie. Dat vindt plaats in het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren.
Zomer toernooien
De tijd tot het nieuwe damseizoen wordt tegenwoordig steevast gebruikt om deel te nemen aan de vele “Open damtoernooien”, die vallen onder auspiciën van de Werelddambond (FMJD). Momenteel speelt het NK-senioren t/m zaterdag 25 april in Delft, daarna komt in willekeurige volgorde, “Putten Open”, Salou Open (Spanje), Heerhugowaard Open, Damweek Mildam, Nijmegen Open, Brunssum Open, Hoogeveen Open, Rob Hendriks Pinkstertoernooi in Tuk (Overijssel) en Praag Open. Tussendoor ook nog twee Open sneldamtoernooien in Dordrecht en Barneveld. Bovengenoemde toernooien kennen zo’n
8 á 10 ronden “Zwitsers systeem”, veelal onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”.
Alleen de Damweek Mildam wijkt hiervan af met “Fischer 40 + 1”. Aansluitend in Surhuisterveen en Heerenveen het bekende zomertoernooi, dat om de week wordt afgewerkt op maandag- en dinsdagavond. Voor zover nu bekend neemt Jakob Pronk deel in Putten en Salou, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans in Heerhugowaard en Johan Tuenter uit Westerlee in Mildam. De start van het nieuwe damseizoen 2026 – 2027 wordt traditioneel het “Mello Koolmantoernooi” in Groningen gespeeld. Deze 40e jubileumeditie staat gepland op vrijdagavond 4 en aansluitend zaterdag 5 september in het Jannes van der Wal Denksport centrum in Groningen.
Bron: Geert Lubberink