Jetta Klijnsma nieuwe voorzitter Wensambulance Noord-Nederland

NOORD-NEDERLAND – Jetta Klijnsma is de nieuwe voorzitter van stichting Wensambulance Noord-Nederland. De voormalig CdK van Drenthe en staatssecretaris nam de voorzittershamer begin april over van Betty de Boer. Laatstgenoemde blijft als ambassadeur betrokken bij de stichting.
Klijnsma is geen onbekende voor Wensambulance Noord-Nederland. Als Commissaris der Koning was zij – evenals de CdK’s René Paas van Groningen en Arno Blok van Fryslân – ambassadeur van de stichting. In die rol toonde zij zich immer zeer betrokken. Zo was zij in 2024 persoonlijk aanwezig bij de viering van het 15-jarig bestaan. Toen De Boer haar vroeg om – na haar vertrek als CdK – het voorzitterschap over te nemen, zei Klijnsma volmondig ‘ja’.
Betty de Boer
Voormalig VVD-kamerlid Betty de Boer gaf de rol van voorzitter bijna drie jaar invulling. Door de combinatie van werk, mantelzorg en haar andere vrijwilligerswerk kon ze het voorzitterschap niet meer invullen op de manier die zij wilde. Wel heeft ze aangegeven dat ze betrokken wil blijven, bijvoorbeeld door als ambassadeur wellicht nog eens een lezing over Wensambulance Noord-Nederland te verzorgen.
Jetta Klijnsma
Jetta Klijnsma (69) groeide op in Hoogeveen en studeerde aan Rijksuniversiteit Groningen. Ze werd in 2008 namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Na enkele jaren als kamerlid werd ze opnieuw staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bleef ze tot 2017. In dat jaar werd ze commissaris van de Koning in Drenthe. Die functie vervulde ze tot eind vorig jaar.
Wensambulance Noord-Nederland
Wensambulance Noord-Nederland vervult (laatste) wensen van inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe. Het gaat om mensen die liggend vervoerd moeten worden en ook onderweg medische zorg nodig hebben. Dit doet Wensambulance Noord-Nederland zonder subsidies. Alle medewerkers en bestuursleden zijn vrijwilligers. Afgelopen jaar vervulde de stichting het recordaantal van 210 wensen. Vanwege de toename van het aantal wensen komt er later dit jaar een tweede wensambulance bij.
