Kinderen en kunstenares maken kleurrijke muurschildering bij Jenaplanschool In de Manne

VEENDAM – Bij Jenaplanschool In de Manne is vrijdag gewerkt aan een grote, kleurrijke muurschildering op de buitenmuur van het kindcentrum. Kunstenares Vera Vos maakte het kunstwerk samen met alle leerlingen van de school. De muurschildering is goed zichtbaar voor iedereen die langs de school aan de Buitenwoellaan loopt, fietst of rijdt.
Donderdag zette de kunstenares de eerste lijnen uit en schilderde zij de bovenkant van de muur. Vrijdagochtend begonnen de jongste kinderen met het inkleuren van de vlakken; later op de dag volgden de hogere groepen. Om te zorgen dat iedereen de juiste kleuren gebruikte, waren de verfpotten voorzien van nummers die overeenkwamen met de kleurvakken op de muur.
De muurschildering is een combinatie geworden van beelden die passen bij de school én bij de omgeving van Veendam. Het project was een echte samenwerking: kinderen, ouders, opa’s en oma’s, het schoolteam en buurtbewoners werden allemaal betrokken. Zo is het kunstwerk niet alleen van In de Manne, maar een beetje van iedereen.
Om het project mogelijk te maken, hield de school voor Pasen een sponsoractie waarbij onder andere Kukelbroden werden verkocht.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl