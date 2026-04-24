DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Woensdag is tussen 6.55 en 17.00 uur vanaf de Bahnhofsstraße in Weener een zwarte e bike van het merk Fischer gestolen. De fiets stond achter een bushokje. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Meppen
Rond 8.00 uur gistermorgen vond op de kruising van “Auf der Herrschweise” en “Sophienplatz” een verkeersongeval plaats. Een 58-jarige fietser reed op het fietspad langs “Auf der Herrschweise”. Tegelijkertijd reed een grijze VW Golf over “Sophienplatz” vanuit de richting van de Dalumer Straße. De fietser wilde bij de kruising “Sophienplatz” oversteken. De bestuurder van de auto zag de 58-jarige niet, waardoor de voorband van de fietser tegen het linker voorspatbord van de auto botste. De automobilist stopte, maar er werden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld. De fietser bleef ongedeerd. De politie van Meppen verzoekt getuigen die het incident hebben gezien of die informatie hebben over de betrokken VW Golf contact op te nemen via 05931/9490.
Haren
Gistermiddag is rond 13.00 uur een halfvrijstaande woning aan de Weißdornweg volledig door brand verwoest. Een buurman merkte rook op en waarschuwde direct de bewoners. Een gezin van vijf personen, bestaande uit een 80-jarige vrouw, een 59-jarige man, een 55-jarige vrouw en twee mannen van 26 en 23 jaar, verliet vervolgens tijdig de woning. Daarna belden ze de hulpdiensten.
De brand was op het terras van een van de helften van de halfvrijstaande woning uitgebroken en sloeg vervolgens over naar het hoofdgedeelte. Het vuur sloeg daarna over naar de aangrenzende helft van de halfvrijstaande woning, waarna beide helften volledig in vlammen opgingen.
Uit voorzorg werd ook uit een nabijgelegen eengezinswoning een 36-jarige man geëvacueerd.
Ondanks een snelle en grootschalige inzet van de brandweer, die met zeven voertuigen en 28 manschappen ter plaatse kwam, werd het huis volledig door de brand verwoest. De situatie was rond 19:30 uur onder controle.
Omdat de halfvrijstaande woning momenteel onbewoonbaar is, heeft het gezin zelf tijdelijk onderdak geregeld. De geschatte materiële schade bedraagt ongeveer € 500.000.
Alleen de 59-jarige bewoner werd met vermoedelijke rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht, maar kon later diezelfde dag weer naar huis. Gelukkig zijn er geen andere gewonden gevallen. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland