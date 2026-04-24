Kovviehoes Veur Mekoar gestart in de Blanckenborg

BLIJHAM – Vanmiddag is in de Blanckenborg Kovviehoes ‘Veur Mekoar’ officieel van start gegaan.
De medewerkers van Kovviehoes ‘Veur Mekoar’ verkopen iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het Doe en Eetcafé van de Blanckenborg taart en koekjes om ter plekke van te genieten of om mee naar huis te nemen. Daarnaast kunt u bij ze terecht voor oud-Hollandse snoep en een gezellig praatje.
De Blanckenborg en het Kovviehoes willen de lokale samenwerking versterken. Voor de deelnemers van Kovviehoes ‘Veur Mekoar’ staat ontwikkeling en daginvulling centraal, terwijl bewoners van De Blanckenborg vooral beleving en ontmoeting ervaren. Een belangrijk doel van de middag is het creëren van verbinding tussen beide doelgroepen, met contact en gezelligheid als uitgangspunt
Kom gerust eens langs en ontmoet, geniet en proef de sfeer! Bij mooi weer kunt u ook samen buiten zitten en genieten in de Borgtuin.
Bron: De Blanckenborg