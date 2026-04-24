Pagefestival weer twee dagen volledig gratis feest, lekkere muziek en The Rockparty of the Year

STADSKANAAL – Het Pagefestival biedt dit jaar als vanouds twee dagen feest en lekkere muziek voor vele smaken, van feest tot blues en snoeiharde rock. Het festival vindt plaats op het dagcampingterrein in het Pagedal in Stadskanaal op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Een van de hoogtepunten van het festival is The Rockparty of the Year op zondag. Een keur aan bekende rockartiesten zet dan een tribute neer aan de grootste rockbands en artiesten aller tijden. “We kiezen voor een terugkeer naar de muzikale roots, met nadruk op live rock en bekende namen”, zegt voorzitter Nico Wiersema.

De zaterdag staat overdag volledig in het teken van het vertrouwde Pagefestivalgevoel. Er is een afwisselend programma voor jong en oud met live muziek, straattheater, kunst- en kinderactiviteiten. Voetballiefhebbers kunnen er de wedstrijd Nederland – Zweden live volgen op grootbeeldscherm.

Feest en fijnproevers

Na de wedstrijd barst het feest los met live optredens van feestbands en artiesten die gegarandeerd zorgen voor een gezellige en energieke avond. Zo staan de Party Animals garant voor een explosie van energie, nostalgie en pure feestgekte. Het wordt een mix van tijdloze classics, moderne feestknallers, Nederlandstalige meezingers en verrassende muzikale twist, met uiteraard de hits Have You Ever Been Mellow en Aquarius. Feestband Papa di Grazzi – al jarenlang de absolute top van Nederlandse cover- en partybands – brengt een show vol muziek, vuurwerk, energie en knettergekke acts.

Voor muzikale fijnproevers is er ook van alles te beleven. Wat te denken van de legendarische bluesband Livin’ Blues, bekend van onder meer Wang Dang Doodle en Voodoo Dancer. blues, bluesrock en funky grooves die je voelt tot in je botten. The Zeppelin Affair verzorgt een eerbetoon aan Led Zeppelin die rechtstreeks uit het hart komt. Geen imitatie, maar de authentieke beleving van de energie, vrijheid en dynamiek waar het origineel bekend om staat. Steernvanger speelt Groningstalige feelgood folk met een vleugje country. Aanstekelijk, warm en puur. Harley Francine brengt een set alternatieve rock met diepgang, muziek die schuurt én raakt: rauw, eerlijk en recht uit het hart. Local heroes Jeroen Russchen en Iwan Esajas komen langs om het publiek te laten beleven waarom zij winnaars werden van het landelijke Regio Songfestival.

Rockparty of the Year

Headliner van de zondag is zonder twijfel The Rockparty of the Year. Tijdens deze trip down memory lane met herkenbare hits, rauwe gitaren en een hoog tempo zet een keur aan bekende rockartiesten een allesomvattende rockervaring neer. De gouden tijd van de rockmuziek staat centraal. Onder meer Rinus Gerritsen (Golden Earring), Erwin Java (Wild Romance, Cuby and the Blizzards, King of the World), Jo de Roeck (Wild Romance), John Hayes (Mother’s Finest), Bart Schwertmann (Kayak) en Leon Goewie (Vengeance) zetten een tribute neer aan de grootste rockbands en artiesten aller tijden zoals Queen, Led Zeppelin, The Who, Alice Cooper, Eagles, Aerosmith en Golden Earring.

Burning

Het Noord-Nederlandse Burning is al jaren een vaste waarde in de hardrock- en metalscene. De band staat bekend om energieke live-optredens, klassieke heavy rockinvloeden en een trouwe schare fans. Geïnspireerd door onder meer Motörhead en Rose Tattoo serveert het Eindhovense rockmonster White Boy Wasted op deze ‘Pagepopzondag’ snoeiharde, snelle en intensieve rockmuziek – recht uit het hart en puur voor de échte rockliefhebber. Nieuw en toch vertrouwd, rauw en meedogenloos, precies zoals rock ’n roll hoort te klinken.

De openingsact van de zondag is de winnaar van de battle Opblaaspop 2026: Kill your Darlings. Deze alternatieve rockband uit Groningen wisselt scheurende gitaren af met intieme songs.

