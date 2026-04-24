Raadsleden Visscher en Geukes starten nieuwe fractie ‘Focus op Westerwolde’

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 24 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST EEN TIJD BEWOLKT | VOORLOPIG FRIS WEER

Er is vannacht veel bewolking ontstaan en dat zal allemaal niet zo snel oplossen. Vanochtend zijn er dan ook maar een paar opklaringen en de bewolking heeft de overhand. Vanmiddag komt de zon er vrij goed bij maar bij de Wadden lijkt de bewolking hardnekkig te worden. Door dat alles en door een noordwestenwind is het vandaag niet warm. De maximumtemperaturen komen met moeite uit tussen de 13 en de 15 graden.

Vannacht zal bewolking zich weer uitbreiden en morgen begint opnieuw bewolkt. Gaandeweg de dag komen er opklaringen en ‘s middags is het behoorlijk zonnig. Er staat morgen een noordenwind en zondag is er een zwakke noordoostenwind. Daardoor is er zondag ook in de ochtend al meer zon. Maximum ook morgen weer van 13 tot 15 graden, zondag van 12 tot 14 graden.

Maandag is het Koningsdag en dat is een vrij zonnige dag met ‘s nachts wat mistbanken en later vanuit het noorden weer wat meer bewolking. Maar het is ook een frisse dag met minima rond 2 graden en vorst aan de grond. Maximum in de middag rond 14 graden en er maandag maar weinig wind. Na Koningsdag is het op dinsdag vaak bewolkt met enkele buien, daarna is het een aantal dagen zonnig en droog.