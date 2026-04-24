Raadsleden Visscher en Geukes starten nieuwe fractie ‘Focus op Westerwolde’

TER APEL / BOURTANGE / SELLINGEN – Raadsleden Marco Visscher en Erik Geukes verlaten na jarenlange betrokkenheid de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde. Zij vervolgen de raadsperiode als zelfstandige fractie onder de naam Focus op Westerwolde. Aanleiding is een vertrouwensbreuk met het partijbestuur en een verschil van inzicht over de koers van de partij na de afgelopen verkiezingen.
Volgens Visscher en Geukes is er onvoldoende gedaan met de signalen van de kiezer. “Wij ervaren te weinig ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing en verjonging,” aldus de raadsleden. “We moeten eerlijk kijken naar de verkiezingsuitslag en werken aan herstel van vertrouwen bij inwoners en ondernemers. Als dat binnen de huidige partij niet lukt, moeten wij onze eigen weg gaan.”
Naast Visscher en Geukes sluiten zich een aantal leden aan bij de nieuwe beweging. Zij gaan gezamenlijk werken aan een toekomstgerichte lokale politieke organisatie onder de werknaam Focus op Westerwolde.
De nieuwe beweging richt zich nadrukkelijk op samenwerking binnen én buiten de gemeentegrenzen. “De uitdagingen in onze regio stoppen niet bij de grens van Westerwolde. De Focus ligt echter altijd op Westerwolde. We staan open voor nieuwe ideeën en nodigen inwoners – jong en oud – uit om met ons mee te denken.” aldus de raadsleden.
De komende periode staat in het teken van het verder vormgeven van Focus op Westerwolde en het leveren van constructieve oppositie of coalitiesteun, steeds met het belang van de lokale gemeenschap als uitgangspunt.
Bron: Focus op Westerwolde