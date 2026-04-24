Radiozendamateurs plaatsen 5 mei antennes op luchtwachttoren Winschoten

WINSCHOTEN – Op 5 mei wordt de luchtwachttoren aan de Meidoornlaan in Winschoten gebruikt als zendmast.
Vorig jaar werden door de zendamateurs voor het eerst zenders op de luchtwachttoren geplaatst. Dat was ter nagedachtenis aan de zendamateurs die het uitwisselen van informatie met Engeland mogelijk maakten, werden opgepakt en daarvoor werden geëxecuteerd. Vanuit die gedachte doen ze dat dit jaar ook weer; maar ook om te laten zien dat zij de laatsten zijn die bij calamiteiten nog kunnen communiceren.
De toren, die een erfenis is uit de Koude Oorlog, is niet toegankelijk voor publiek. De zendamateurs hebben toestemming van de eigenaar om er een antenne in te plaatsen, zegt Sjohnie Kloet, lid van Radio Amateurs Groningen V²G.