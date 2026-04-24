Vier Stadskanaalsters ontvangen Koninklijke Onderscheiding

STADSKANAAL – Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen werden dit jaar vier inwoners van de gemeente Stadskanaal onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding. Het gaat om drie Leden en één Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Klaas Sloots reikte de onderscheidingen vandaag

uit. De decorandi worden onderscheiden vanwege hun langdurige vrijwilligerswerk, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor de gemeenschap van gemeente Stadskanaal en de regio.



In de Raadzaal van het gemeentehuis werden Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de heer Remco van Suchtelen, de heer Jan Holtjer en mevrouw Tinie Holtjer. In Buurtcentrum Maarswold kreeg mevrouw Angela Jongeling- Smit een Koninklijke Onderscheiding opgespeld.



De heer Remco van Suchtelen van der Haare

Remco van Suchtelen van der Haare wordt onderscheiden vanwege zijn meer dan vijfendertig jaar inzet voor ondernemerschap, bestuur en maatschappelijke ontwikkeling in de regio. Hij begon zijn loopbaan bij de ING Bank, waar hij op jonge leeftijd doorgroeide tot rayondirecteur Zuid Oost Groningen. Sinds 2000 ondersteunt hij vanuit MKB5 Managementadvies ondernemers en organisaties bij bedrijfsvoering en ontwikkeling. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt onder meer tot uiting in zijn rol als medeoprichter van de Kredietunie De Veenkoloniën & Oostermoer, waarmee regionale ondernemers toegang kregen tot financiering en kennis.

Daarnaast was hij actief binnen BNI Groningen en is hij sinds 2021 voorzitter van de Vereniging van Bedrijven Kanaalstreek. Ook vervulde hij diverse bestuur en toezichtfuncties binnen politiek, zorg, onderwijs en innovatie. Verder was hij jarenlang vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, betrokken bij sport en cultuur en nam hij initiatieven op sociaal maatschappelijk en humanitair vlak, waaronder ondersteuning van Oekraïense moeders en kinderen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer Jan Holtjer en mevrouw Tinie Holtjer

Jan en Tinie Holtjer hebben zich al meer dan veertig jaar ingezet voor verenigingen en

dorpsgemeenschappen in Veelerveen, Wedde en Stadskanaal. Hun betrokkenheid begon in 1980 met Snack bij Jan, waar zij jarenlang de basis legden voor hun kenmerkende gastvrijheid en inzet. Ook daarna bleven zij actief, onder andere bij de kartclub in Vledderveen. Sinds eind jaren tachtig waren zij ruim dertig jaar betrokken bij voetbalvereniging Veelerveen, waar zij uiteenlopende taken vervulden op het gebied van bestuur, inkoop, kantine en schoonmaak. Jan werd benoemd tot lid van verdienste, Tinie tot erevrijwilligster.

Daarnaast waren zij beheerders van dorpshuis De Wenakker in Veelerveen en zijn zij sinds 2013 actief bij dorpshuis Ons Noaberhoes in Wedde, waar zij tot de vaste kern vrijwilligers behoren. Sinds 2019 koken zij maandelijks voor Samen aan Tafel, een samenwerking met ‘Wedde dat ’t lukt’. Ook leverden zij jarenlang een belangrijke bijdrage aan het Boerenrockfestival en zijn zij actief bij het Sevenhof Wijkgebouw. Meneer en mevrouw werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Mevrouw Angela Jongeling Smit

Angela Jongeling Smit zet zich sinds 2010 met grote toewijding in voor mensen die te maken hebben met kanker en hun naasten. Zij was jarenlang actief bij inloophuis De Nardusbloem, waar zij onder meer gastvrouw was en deel uitmaakte van het kernteam creativiteit. Ook was zij betrokken bij de Samenloop voor Hoop. Na het beëindigen van De Nardusbloem stond zij in 2018 mede aan de basis van Nardus Digitalis, waar zij tot 2024 een dragende rol vervulde in organisatie, activiteiten, publiciteit en fondswerving. In 2019 ontwikkelde zij het doeboekje “Wat kan ik voor je doen?”, dat hulp vragen en bieden concreet maakt en breed wordt gebruikt. Ook na afronding van Nardus Digitalis bleef zij actief, onder meer als mede-initiatiefnemer van Vrienden van Nardus. Daarnaast vervult zij al jarenlang een belangrijke rol als mantelzorger. Mevrouw werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: Gemeente Stadskanaal