WEC viert eerste verjaardag met 100.000e bezoeker, Pieterburen-veiling en feestweekend

LAUWERSOOG – Het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) viert zijn eerste verjaardag. Het centrum, dat sinds de opening het nieuwe thuis vormt van Zeehondencentrum Pieterburen, kijkt terug op een intensief maar succesvol eerste jaar waarin natuurbeleving, educatie, onderzoek en zeehondenzorg samenkomen op één unieke plek aan de Waddenzee.



Het WEC viert zijn eerste verjaardag met een feestelijk weekend en de start van de tweede veiling van Pieterburen-memorabilia. Beide dagen geldt er een speciaal actietarief, bezoekers kunnen gratis de objecten uit de veiling bekijken en kinderen kunnen meehelpen met de feestelijke WEC-slinger. Dit alles wordt gevolgd door een uitgebreid meivakantieprogramma.



100.000ste bezoeker in eerste jaar

Afgelopen dinsdag bereikte het WEC een bijzondere mijlpaal: de 100.000e bezoeker aan de Waddenzee Experience werd feestelijk verwelkomd. Hierbij gaat het om bezoekers aan de tentoonstelling en het zeehondenziekenhuis. De vrij toegankelijke entreehal, met de winkel, het restaurant en gratis activiteiten aan de creatieve tafel, wisten daarnaast een nog veel groter publiek te bereiken.



Met de 100.000ste bezoeker in het eerste jaar maakt het WEC de verwachting waar dat meer bezoekers de weg weten te vinden naar het nieuwe centrum dan naar de voormalige locatie in Pieterburen. Het WEC is blij met de mijlpaal: “Dat we in ons eerste jaar al 100.000 bezoekers hebben mogen ontvangen, maakt ons trots,” zegt woordvoerder Hester de Vries. “We bouwen daar met veel energie op verder en streven ernaar die groei in de komende jaren door te zetten.”



Feestelijk jubileumweekend: 25 t/m 27 april

De eerste verjaardag wordt uitgebreid gevierd met een feestelijk weekend. Op zaterdag 25 april en zondag 26 april staat het WEC volledig in het teken van een feestje. Bezoekers profiteren dit weekend van een speciale actieprijs van €13,50 voor alle doelgroepen en kunnen genieten van een feestelijke sfeer met extra activiteiten.



Ook Restaurant Mare viert mee en trakteert op gratis hapjes vanwege zijn verjaardag. Daarnaast wordt iedereen uitgenodigd om mee te helpen de WEC-knutselslinger verder te laten groeien door een eigen WEC-vlaggetje in te kleuren.



Tweede Pieterburen-veiling van start

Tijdens het jubileumweekend krijgen bezoekers bovendien alvast een voorproefje van de tweede Pieterburen-veiling, die op 26 april officieel van start gaat. Na het succes van de eerste veiling vorig jaar, waarbij de veelbesproken tegelveiling €10.101 opbracht voor de zeehondenzorg en internationale aandacht kreeg doordat de tegels uiteindelijk hun weg vonden naar Japan, staat dit jaar opnieuw een bijzondere selectie memorabilia uit Pieterburen centraal, waaronder vlaggen, truien en borden.

“We hopen opnieuw zoveel mogelijk op te halen, want er zijn nog steeds zeehonden in nood die onze hulp nodig hebben – vaak door menselijk handelen,” licht De Vries toe. “We zijn heel benieuwd of er weer zo veel biedingen uit Japan komen, of juist meer uit Nederland, waar Zeehondencentrum Pieterburen natuurlijk al meer dan een halve eeuw een begrip is.” De items van de nieuwe veiling zijn gratis te bezichtigen in het WEC tot het einde van de veiling op 10 mei.



Groei in samenwerking en onderzoek

Het eerste jaar stond niet alleen in het teken van publieksbezoek, maar ook van ontwikkeling als kenniscentrum. Het WEC werkt aan een bredere programmering en versterkt zijn rol in onderzoek en samenwerking. Zo is het WEC een onderzoek gestart naar de populatie van de gewone zeehonden in samenwerking met Universiteit Utrecht.



De laatste jaren worden er wel pups geboren, maar een deel van de zeehonden worden in hun eerste levensjaar niet meer teruggezien. Op basis van jarenlange data, verzameld door het Zeehondencentrum, wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Het project wordt gefinancierd door WWF Nederland. Daarnaast worden steeds meer verbindingen gelegd met natuurorganisaties, kennisinstellingen en regionale partners om het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee beter te beschermen en beleefbaar te maken.

Bron: WEC | Zeehondencentrum