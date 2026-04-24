Zes Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vandaag zijn de heer Geert Oost (79), mevrouw Mettina Oost-Meijer (74), mevrouw

Alie Drost-Oldengarm (65), de heer Jan Steenhuis (71), de heer Gerrit Schuit (80) en mevrouw Janny Engelkes (67) Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Allen hebben zich op bijzondere wijze als vrijwilliger voor de samenleving ingezet. Burgemeester Jaap Velema reikte de lintjes vandaag uit in barak van Kamp de Beetse, Vledderhof (achter de NH kerk) Vlagtwedde, Partycentrum Rendering, ’t Oal Kroagie Bourtange en Brasserie Veendiep Vriescheloo.



Geert Oost

Vanaf de jaren zeventig heeft Geert Oost uit Sellingen zich langdurig en veelzijdig ingezet als vrijwilliger.

Tussen 1970 en 1992 was hij actief binnen de Protestantse Gemeente Sellingen, onder meer als vrijwilliger

en ouderling. Daarnaast maakte hij van 1984 tot 1992 deel uit van de ouderraad van basisschool ’t Gebint.

In de periode 1988–1999 trad hij samen met zijn echtgenote Mettina Oost-Meijer op als pleegouder,

waaronder langdurige pleegzorg en crisisopvang. Na zijn pensionering was hij van 2012 tot 2020 vrijwilliger bij het Streekhistorisch Centrum De Oude Stelmakerij en van 2014 tot 2020 opnieuw actief voor de Protestantse Gemeente met redactionele werkzaamheden. Sinds 2019 is hij secretaris en drijvende kracht achter Stichting Kamp De Beetse. Daarnaast verleende hij samen met zijn vrouw Mettina Oost-Meijer van 2020 tot 2024 intensieve mantelzorg aan een ernstig zieke buurman en diens echtgenote.



Mettina Oost-Meijer

Mettina Oost-Meijer uit Sellingen heeft zich vanaf eind jaren tachtig langdurig en intensief ingezet als

vrijwilliger. In de periode 1988–1999 was zij samen met haar echtgenoot Geert Oost actief als pleegouder,

waarbij zij langdurige pleegzorg en crisisopvang bood. Van 1996 tot 2004 was zij voorzitter van

gymnastiekvereniging SSS in Sellingen. Daarnaast vervulde zij meerdere bestuursfuncties binnen de

christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging De Passage, als presidente en later roulerend voorzitter in

de perioden 2002–2006, 2010–2012 en 2017–2020. Van 2014 tot november 2022 maakte zij deel uit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sellingen, eerst als ouderling en vervolgens als scriba. Tot slot verleende zij samen met haar man Geert Oost van 2020 tot 2024 intensieve mantelzorg aan een ernstig zieke buurman en diens echtgenote.



Alie Drost-Oldengarm

Alie Drost-Oldengarm uit Bourtange zet zich sinds 1990 langdurig en op uiteenlopende manieren vrijwillig in, met name binnen het kerkelijk leven. Sinds 1990 vervult zij verschillende functies binnen de PKN‑gemeente in de Weite te Vlagtwedde, waaronder ledenadministrateur, diaken, scriba, ouderling en voorzitter. Daarnaast is zij sinds 1999 actief als preeklezer en voorganger bij kerkdiensten in woonzorgcentrum De Bolderborg en sinds 2004 als preeklezer. Buiten het kerkelijk werk is zij vanaf 2015 vrijwillig presentator bij de lokale omroep, eerst bij RTV Westerwolde en later bij Groningen 1.



Jan Steenhuis

Jan Steenhuis uit Vlagtwedde is sinds eind jaren tachtig langdurig en op bestuurlijk en uitvoerend niveau

actief als vrijwilliger, met het zwaartepunt bij de hengelsport en waterbeheer. Sinds 1989 is hij betrokken bij de Hengelsportvereniging Westerwolde, eerst als bestuurslid en vanaf 1994 als voorzitter, waarbij hij onder meer wedstrijden organiseert, jeugdactiviteiten verzorgt en zich inzet voor voorzieningen zoals vissteigers. Daarnaast is hij sinds 1994 actief binnen het hengelsportdistrict De Grensstreek, aanvankelijk als voorzitter en sinds 2024 als secretaris. Vanaf 2017 neemt hij deel aan het monitoringsteam van Waterschap Hunze en Aa’s en draagt hij bij aan onderzoek naar visstand en waterkwaliteit. Sinds 2019 is hij bestuurslid en vrijwilliger bij de Sportvisunie, waar hij zich inzet voor handhaving, jeugdactiviteiten en toegankelijk vissen. Tot slot is hij sinds 2020 vrijwilliger bij Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg, waarvoor hij bijdraagt aan de activiteitennieuwsbrief met natuur- en reisverhalen.



Gerrit Schuit

Sinds de jaren zeventig zet Gerrit Schuit uit Bourtange zich onafgebroken in als vrijwilliger op het gebied van toerisme en leefbaarheid in Bourtange. Van 1970 tot 1990 was hij actief bij de VVV te Bourtange, waar hij mede activiteiten organiseerde en creatieve bijdragen leverde aan evenementen. Sinds 1970 is hij

bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging Plaatselijk Belang Bourtange, waar hij zich inzet voor het behoud van woningen en voorzieningen in het dorp. Daarnaast was hij van 1975 tot 1990 medeoprichter, voorzitter en vrijwilliger van het Exercitie Peloton Bourtange, dat historische demonstraties verzorgt. Gerrit stond aan de wieg van het evenement ‘De Slag om Bourtange’. Vanaf 1995 is hij betrokken bij het toeristisch centrum Vesting Bourtange, waar hij meewerkt aan de organisatie en uitvoering van grootschalige evenementen en bijdraagt aan de promotie van de regio.



Janny Engelkes

Janny Engelkes uit Bellingwolde is sinds begin jaren negentig structureel actief als vrijwilliger, met een

sterke focus op kerkelijk werk en zorg. Van 1991 tot circa 2017 was zij vrijwilliger bij de Protestantse

Gemeente Bellingwolde, waar zij mede leidinggaf aan een jeugdclub, creatieve activiteiten organiseerde,

bezoekwerk verrichtte en vanaf 2017 het beheer van de website op zich nam. Sinds 2018 is zij

penningmeester van de diaconie van deze gemeente. Daarnaast is zij vanaf 2018 actief als vrijwilliger bij het Hospice Sint Maartenshuis in Winschoten en bij de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Oost‑Groningen, waar zij ondersteuning biedt aan bewoners, terminale cliënten en hun mantelzorgers. Sinds 2025 zet zij zich ook in als vrijwilliger bij de Voedselbank Stadswolde.

Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Johannes Velthuis, Jan Glazenburg en Hans Graveland