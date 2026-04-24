Zes Koninklijke Onderscheidingen in Pekelder lintjesregen

PEKELA – De gemeente Pekela heeft dit jaar tijdens de traditionele lintjesregen liefst zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dat gebeurde vrijdagmorgen in dorpshuis De Riggel in Boven Pekela. De afgelopen jaren kende Pekela met soms één of twee lintjes een bescheiden motregentje qua lintjes, maar dat was dit jaar anders.



‘Ik ben blij dat we dit jaar zoveel mensen in het zonnetje mochten zetten, want het blijkt dat veel Pekelders zich met hart en ziel en jarenlang belangeloos inzetten voor de Pekelder samenleving. Als je ziet wat de onderscheiden mensen hebben gedaan, daar neem ik mijn petje voor af,’ zegt burgemeester Jaap Kuin.



Alle onderscheiden mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit zijn:

Harm ‘Appie’ Panneman (83) uit Nieuwe Pekela

Hij heeft zich ruim 45 jaar ingezet voor de voetbalclub Damacota in Nieuwe Pekela. Nu de club is opgegaan in de voetbalvereniging Pekela is hij nog steeds op de achtergrond aanwezig. In die 45 jaar was ‘Appie’ keeper, trainer, jeugdleider, grensrechter, clubkasbewaarder, bestuurslid, kantinebeheerder, inkoper, barman, theeschenker, aanjager van de onderhoudsploeg, organisator van de klaverjasavonden en is hij de naamdrager van de befaamde Damacota-hapjesschaal, de Appieschoale.



Corry Petzinger (70) uit Oude Pekela

Hij is al sinds jaar en dag spelend lid, bestuurslid, vrijwilliger, decorbouwer en schilder van de Olpekelder toneelvereniging PALVU (Proletariers Aller Landen Verenigt U) en was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging Noordster. Daarnaast is hij jarenlang klusjes- en onderhoudsman en barman van de PWRC (Pekelder Windhonden Ren Club) maar het grootste deel van zijn tijd gaat naar korfbalclub WSS (Wij Spelen Sportief). Daar is hij al ruim twintig jaar vrijwilliger (barman, klusjesman, onderhoudsman) en sinds zijn pensioen is hij er bijna dagelijks aanwezig.



Feike Oppewal (76) uit Nieuwe Pekela

Hij is voormalig huisarts en sinds 2022 raadslid voor het CDA, zet zich al jaren in als voorzitter van museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, ook deed hij onderzoek naar de april-mei staking in 1943 in Pekela, waar hij ook een boek over schreef, hij is voorzitter van de Kerkenraad van de PKN-kerk in Nieuwe Pekela, van deze kerk is hij ook al liefst 30 jaar organist en geeft hij enkele jaren belangeloos taalles aan een voor de oorlog gevluchte Oekraïense vrouw.



Paul (76) en Marijke (74) Inklaar uit Oude Pekela

Het echtpaar is al jarenlang actief voor volleybalvereniging Volop ’69 in Oude Pekela. Paul ontving voor zijn werkzaamheden bij de volleybalclub ook de gemeentelijke Breedtesportprijs. Daarnaast zetten de twee zich in voor het Veenkoloniaal Museum in Veendam, waar Marijke de financiële steun en toeverlaat is van directeur Hendrik Hachmer. Paul is daarnaast een van de grondleggers van Pekela Duurzaam, een organisatie die de gemeente verduurzaamt met zonnepanelen, zonnedaken en zonneparken. Beiden zetten zich ook met hart en ziel in voor goede doelen via serviceclubs, waar ze prominent lid van zijn, zoals Inner Wheel, Shelterbox en Rotary Pekela.



Ferdy Venema (45) uit Nieuwe Pekela

Hij heeft zich tien jaar ingezet voor voetbalclub Pekelder Boys als bestuurslid en secretaris, hij is sinds jaar en dag de grote motor van het ingrijpend verbouwde dorpshuis De Riggel in Boven Pekela, dat door de vele drukbezochte optredens is uitgegroeid tot een begrip in de regio, hij was jarenlang hoofdredacteur en drukker van dorpskrant De Bovenpekelder en al 25 jaar is hij het ‘oliemannetje’ van de traditionele Kinderspelweek in Boven Pekela, waar jaarlijks honderden kinderen aan meedoen.

Bron en foto’s: Gemeente Pekela