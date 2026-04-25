Beoefenaars Tai Chi hadden het weer mee in Bourtange

BOURTANGE – De laatste zaterdag in april is het Wereld Tai Chi dag. Ook in Bourtange werd hier aandacht aan besteed.
Op Wereld Tai Chi dag gaan beoefenaars van deze Chinese bewegingsvorm over de hele wereld tussen 11:00 en 12:00 uur lokale tijd buiten Tai Chi doen. Het idee hierachter is dat daarmee een golf van positieve energie rond de aarde gaat.
Dit jaar waren voor het eerst in de Vesting Bourtange een kleine tien mensen bij de molen bezig met hun vorm. Naast een groepje uit Bourtange waren er ook dames uit Winschoten. Elke groep beoefende een andere vorm van Tai Chi en het was erg leuk om de overeenkomsten en de verschillen te zien. Daarmee hebben ze hun bijdrage geleverd aan de positieve energiegolf. En zelfs het weer hielp een handje mee.
Tekst: Anneke Vlug
Foto’s: Hans Graveland