Bijzondere voorwerpen duiken op tijdens de ‘Niet Weggooien’-tour bij MOW/Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Zaterdag werd in MOW/Museum Westerwolde voor de tweede keer de Groninger ‘Niet Weggooien’-tour gehouden.

Nog regelmatig duiken er bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms tijdens een verhuizing, bij de verbouwing van een woning of gewoon tijdens het opruimen van de zolder. Dit varieert van een stapeltje oude brieven tot foto’s, documenten of specifieke voorwerpen. Spullen die op het eerste gezicht misschien onbelangrijk lijken, kunnen namelijk veel waardevolle informatie opleveren over de oorlogstijd.

Zaterdag kwamen acht experts van het Oorlogs- en Verzetsmuseum en Museum aan de A uit Groningen naar MOW/Museum Westerwolde om bezoekers meer te vertellen over meegebrachte voorwerpen uit de oorlogstijd. Het was een interessante middag, waarbij meerdere bezoekers documenten en voorwerpen lieten zien, maar ook verhalen over de Tweede Wereldoorlog vertelden. Dit alles werd door de experts gedocumenteerd. Zo werden er prenten getoond, kwamen een moeder en zoon met een revolver langs en werden koperen voorwerpen, gemaakt van hulzen getoond.

Een aantal voorwerpen werd gedoneerd aan een van de drie musea. Zo kregen het Oorlogs- en Verzetsmuseum en Museum aan de A een brief, een boek, een asbak en een verzetsarmband in hun collectie. De armband werd tijdens en na de bevrijding door iemand die actief in het verzet was gedragen, vertelde Klaas Niemeijer van het Oorlogs- en Verzetsmuseum. Op de armband, die gemaakt is van stof, is een stempel van Groningen zichtbaar.

Een ander bijzonder voorwerp die een plek in een van de musea krijgt, is een asbak gemaakt van voedselblikken. Deze asbakken werden na mei 1945 vaak als herinnering aan de hongerwinter en de bevrijding gemaakt van de blikken waarin voedsel (noodhulp) zat, die tijdens de bevrijding door de geallieerden werden gedropt. Ze dragen vaak teksten die de oorlogsjaren samenvatten, zoals angst, hoop, wanhoop en vrede. Na de bevrijding werden meerdere van deze asbakken verkocht. De asbak werd door een inwoonster van Sappemeer ingebracht. Zij vertelde dat haar oma de asbak jaren in gebruik had.

Ook het boek: Nacht over Nederland, met een illustratie van Marten Toonder, krijgt een plekje in een museum. Voorin het boek zit een certificaat van de Nationale Monumenten Commissie van Oorlogsgedenktekens geplakt. De eigenaar heeft het boek vermoedelijk gekregen omdat hij een deel van het Damplantsoen in Amsterdam ter beschikking van de Nationale Monumenten Commissie van Oorlogsgedenktekens heeft gesteld.

MOW/Museum Westerwolde kan de collectie uitbreiden met een kommetje, melkkannetje en een koperen politiehoorn. Het kommetje en melkkannetje zijn de enige overblijfselen van een servies die in de kelder van een woning bij Winschoter Hoogebrug was opgeslagen. Toen Poolse en Belgische bevrijders op 13 april 1945 bij gevechten bij de steenfabriek een Duitse vrachtwagen met munitie in brand schoten, sloeg het vuur over naar de woningen, waaronder die van de familie Orsel. Van de woning bleef niets over, behalve het kommetje en melkkannetje. Het serviesgoed was aan de buitenkant blauw en aan de binnenkant goudgeel, maar door de hitte is het glazuur gesmolten en zijn de kleuren erg vervaagd.

De koperen politiehoorn is afkomstig van de openbare lagere school in Blijham, waar tijdens de oorlogsjaren de heer HJ Jonker hoofdmeester was. Hij kreeg de hoorn van de politie. Een leerling uit klas zes moest bij een bevel tot ontruiming door de gangen in de school lopen en op de hoorn blazen om de leerlingen te waarschuwen. Zij moesten dan direct naar een bepaald adres rennen en zich in veiligheid brengen. Broertjes en zusjes gingen naar verschillende adressen. Mocht een woning bij een aanval geraakt worden dan werden niet alle kinderen uit één gezin geraakt, was de gedachte. Er is in die jaren meerdere keren een ontruiming geoefend, maar een echte evacuatie heeft zich in die jaren niet voorgedaan.

Zaterdag 2 mei is de Groninger ‘Niet Weggooien’-tour van 13.00 tot 17.00 uur in Kamp de Beetse in Sellingen. Heeft u een bijzonder verhaal of object uit de Tweede Wereldoorlog en wilt u dit vertellen, laten zien of misschien aan een museum schenken, kom dan langs. De experts vertellen u graag meer over de opvallende kenmerken en de historische context. Alle verhalen die tijdens de tour naar boven komen, worden zorgvuldig genoteerd en uitgeschreven, zodat alles goed geregistreerd blijft. Je kunt er vervolgens voor kiezen om meegebrachte spullen onder te brengen bij een van de betrokken instellingen voor hun collectie. Maar dat hoeft natuurlijk niet; de objecten mogen ook gewoon weer mee naar huis!

Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis.

Foto’s: Catharina Glazenburg