Geert Siemons en Swier Blik benoemd tot ereleden WPKC

WINSCHOTEN – Tijdens de jaarvergadering van de Winschoter Pluimvee- en Konijnenclub (WPKC) hebben twee leden een zeer verdiend erelidmaatschap toegekend gekregen.
Geert Siemons is al 50 jaar lid en ook al weer jarenlang bestuurslid. Hij is niet iemand die snel op de voorgrond treed, maar achter de schermen is hij zeer actief en betrokken en van enorme waarde voor het bestuur en de club.
Vanwege gezondheidsredenen was hij niet bij de jaarvergadering, maar ook Swier Blik werd benoemd tot erelid. Swier is al enorm lang lid en altijd bijzonder betrokken bij het bestuurswerk en alle clubactiviteiten. Niet in de laatste plaats met het werven van sponsoren.
Beide heren kregen als dank voor hun verdiensten en betrokkenheid een klokje aangeboden.
Foto’s: WPKC