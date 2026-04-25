In het Ganzenust gaat de Repair Café van start

VRIESCHELOO – Heeft u een koffiezetapparaat dat niet meer pruttelt, een broek met een scheur, of een houten stoeltje dat wankelt? Vanaf woensdag 6 mei staan de handige mannen van het Repair Café voor u klaar in `t Ganzenust.
Wat kunt u verwachten?
- Reparaties: Vakmannen kijken samen met u naar defecte elektrische apparaten, muziekinstrumenten, speelgoed, fietsen en Window computers back uppen en eventueel omzetten naar Linux. En meer.
- Gezelligheid: Een kopje koffie en een praatje horen er natuurlijk bij.
- Duurzaamheid: Samen verkleinen we de afvalberg en besparen we kosten,
Praktische informatie
- Wanneer: Elke 1e woensdag van de maand vanaf 6 mei.
- Locatie: Dorpshuis `t Ganzenust
- Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
- Kosten: Helemaal niets ( een vrijwillige bijdrage voor gereedschap en materialen wordt zeer gewaardeerd)
- Aanmelden kan: info@tganzenust.nl
Meidoornweg 3 Vriescheloo
Bron: Ronald Theuns