In het Ganzenust gaat de Repair Café van start

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

VRIESCHELOO – Heeft u een koffiezetapparaat dat niet meer pruttelt, een broek met een scheur, of een houten stoeltje dat wankelt? Vanaf woensdag 6 mei staan de handige mannen van het Repair Café voor u klaar in `t Ganzenust.

Wat kunt u verwachten?

  • Reparaties: Vakmannen kijken samen met u naar defecte elektrische apparaten, muziekinstrumenten, speelgoed, fietsen en Window computers back uppen en eventueel omzetten naar Linux. En meer.
  • Gezelligheid: Een kopje koffie en een praatje horen er natuurlijk bij.
  • Duurzaamheid: Samen verkleinen we de afvalberg en besparen we kosten,

Praktische informatie

  • Wanneer: Elke 1e woensdag van de maand vanaf 6 mei.
  • Locatie: Dorpshuis `t Ganzenust
  • Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
  • Kosten: Helemaal niets ( een vrijwillige bijdrage voor gereedschap en materialen wordt zeer gewaardeerd)
  • Aanmelden kan: info@tganzenust.nl

Meidoornweg 3 Vriescheloo

Bron: Ronald Theuns

