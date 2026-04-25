In het Ganzenust gaat de Repair Café van start

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 25 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | KALME KONINGSDAG

Ook vandaag is het bewolkt begonnen maar net als gisteren zal de bewolking gaan breken en oplossen. Vanmiddag is het daarom overwegend zonnig met een zwakke noordwestenwind. De temperatuur klimt naar 13 tot 15 graden, dat is iets hoger dan gisteren.

Vannacht kan er weer wat laaghangende bewolking of ook mist onstaan, maar dat zal morgenochtend sneller verdwenen dan vandaag. Het wordt daardoor een vrij zonnige dag, maar voor de temperatuur maakt dat weinig uit. Die komt uit rond 14 graden. Er is morgen maar weinig wind.

Maandag is het Koningsdag en die begint zonnig met wat sluierbewolking. Later is er veel bewolking en mogelijk valt er ‘s avonds of dinsdagnacht wat regen. Dinsdag begint het dan ook bewolkt en grijs, maar de zon dan geleidelijk weer doorbreken. Daarna komen er weer een paar zonnige dagen aan, maar er is dan meer wind en de maximumtemperatuur ligt midden volgende week rond 15 graden.