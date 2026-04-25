Jaarlijkse dodenherdenking op terrein Kamp de Beetse

SELLINGEN – Maandag 4 mei vindt weer de jaarlijkse plechtigheid plaats rondom de Nationale Dodenherdenking bij Kamp de Beetse in Sellingen. Muziekvereniging Jeduthun uit Sellingen en kinderen van de plaatselijke christelijke basisschool Het Gebint verlenen hun medewerking hieraan.
Om 19.30 uur start een korte stille tocht vanaf de museumbarak op het terrein naar de locatie van de herdenking. Voorafgaand aan de twee minuten stilte is er een korte toespraak door wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde. Namens de Protestantse gemeente Sellingen, stichting Kamp de Beetse en de gemeente Westerwolde worden kransen gelegd bij één van de monumenten op het terrein van het voormalig werk- en interneringskamp. In de Tweede Wereldoorlog hebben hier vele honderden Joden vastgezeten voordat ze werden doorgevoerd naar concentratiekampen.
Na het leggen van de kransen is er voor in elk geval de kinderen, maar ook voor andere aanwezigen een roos beschikbaar. Deze kan neergelegd worden bij één van de drie monumenten op het kampterrein.
Iedereen, jong en oud, is maandagavond 4 mei van harte welkom aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen. Belangstellenden wordt verzocht om tijdig aanwezig te zijn. Houd er rekening mee dat het even kan duren om de auto te parkeren en naar het terrein te lopen. Voor personen die niet zo lang kunnen staan, zijn zitplaatsen beschikbaar. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om in de barak van Kamp de Beetse koffie of fris te drinken en even na te praten.
De herdenking is live via RTV Westerwolde te volgen.
Bron: René Hut