DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Walchum
Op de Heidhürenweg is gistermiddag op kwart voor vijf een zesjarig meisje aangereden. Het kind fietste zonder goed uit te kijken vanaf een zijstraat de Heidhürenweg op. Daar werd ze door een auto, van het merk Skoda Octavia, die van rechts kwam, geschept. Het meisje raakte lichtgewond. De 46 jarige automobiliste bleef ongedeerd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland