Lettertuin van start: lees- en taalplezier voor kinderen

VEENDAM – Cultuurcentrum vanBeresteyn en Bibliotheek Veendam starten een nieuw, meerjarig taalinitiatief voor kinderen: De Lettertuin. Onder deze naam worden de komende jaren vrolijke activiteiten georganiseerd voor kinderen om het leesplezier en de taalvaardigheid te stimuleren.
De Lettertuin is mogelijk dankzij een gulle donatie van voormalig waarnemend burgemeester Sandra Korthuis en haar partner Helen Wilmink aan de stichting Jonckheren en Jonckvrouwen vanBeresteyn. Met deze bijdrage kunnen de komende drie jaar verschillende evenementen worden opgezet voor kinderen in de gemeente Veendam.
Het initiatief richt zich op het stimuleren van de taalvaardigheid van kinderen van 0 tot 15 jaar, in samenwerking met scholen, Bibliotheek Veendam en andere lokale partners. Binnen de Lettertuin maken kinderen op een speelse en inspirerende manier kennis met verhalen, taal en creativiteit.
Feestelijke aftrap op 2 mei
De Lettertuin gaat officieel van start op zaterdag 2 mei om 14.00 uur in vanBeresteyn en wordt geopend door Sandra Korthuis. Tijdens het eerste evenement is het schrijversduo van de populaire en humoristische Bob Popcorn-boeken te gast. In een interactieve bijeenkomst nemen schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden de kinderen mee in de wereld van hun verhalen en laten zien hoe leuk lezen en schrijven kan zijn. De Lettertuin is gratis toegankelijk maar aanmelden is verplicht en kan via de website van vanBeresteyn.
De Lettertuin wordt de komende drie jaar twee keer per jaar georganiseerd met activiteiten zoals ontmoetingen met schrijvers en illustratoren. In 2026 vindt de Lettertuin plaats op zaterdag 2 mei en 10 oktober.
De Roomie
Naast de Lettertuin is ook de Roomie onderdeel van de donatie: een gebruiksvriendelijk projectiesysteem dat elke vloer of muur verandert in een interactieve speel- en leeromgeving. Met educatieve spelletjes kan de Roomie heel breed worden ingezet en vormt het een waardevolle aanvulling op taalactiviteiten binnen vanBeresteyn. Kinderen worden extra gestimuleerd om naar de bibliotheek te komen en spelenderwijs met letters en taal te oefenen.
Datum: Zaterdag 2 mei 2026
Aanvang: 14.00 uur
Entree: Gratis
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn