Man redt te water geraakte vrouw, maar komt zelf vast te zitten

VEENDAM – Rond 07:00 uur vanmorgen is een automobiliste met haar voertuig in het water langs het Beneden Dwarsdiep beland.
De vrouw naderde een bocht op het Beneden Dwarsdiep, waarna ze door onbekende oorzaak rechtdoor de sloot inreed. Omstanders bedachten zich geen moment en haalden de vrouw direct uit haar voertuig.
Na de reddingsactie kwam haar redder zelf op het dak van de wagen vast te zitten. Omwonenden schoten met een stuk steiger te hulp, zodat de man zelfstandig van het dak van de wagen kon lopen.
De automobiliste werd in een ambulance gecontroleerd. Het voertuig is door een berger uit het water getakeld en weggesleept.
