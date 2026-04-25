Oud-burgemeester Erik Triemstra overleden

WEST MAAS EN WAAL – Deze week is de heer Erik Triemstra onverwacht overleden.
Dit meldt CDA Gelderland, West Maas en Waal, op de website. Hij was sinds 2020 lid van deze afdeling een zeer actief binnen de partij, aldus het CDA.
‘Als lid van de denktank, programmacommissie, selectiecommissie voor wethouders kandidaat en veelvuldig aanwezig op de fractievergaderingen werd hij gewaardeerd om zijn inhoudelijke kennis en duidelijke sturing. Als oud-burgemeester, wethouder en raadslid een welkome aanvulling voor onze partij.
Recentelijk hebben we met de leden van het eerste uur van het CDA met Erik en verschillende andere leden het 50-jarig CDA-lidmaatschap herdacht en gevierd. We verliezen in Erik een gewaardeerd politicus en zeer gewaardeerd lid van onze partij en wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode’, aldus het CDA.
De heer Triemstra was van 1 november 2007 tot 14 november 2013 burgemeester van de voormalige gemeente Bellingwedde. Hij volgde de heer Engbert Drenth op, die in februari 2007, na 28 jaar burgemeester van Bellingwedde te zijn geweest, met vervroegd pensioen ging.
De heer Triemstra is 69 jaar geworden.