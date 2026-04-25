Speuren naar dat ene pareltje op de rommelmarkt in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vandaag werd rondom Het Karspel, achter de Magnuskerk, de jaarlijkse rommel- boeken- en curiosamarkt gehouden.
Vandaag organiseerde de Protestantse Gemeente Bellingwolde voor de 43ste keer de groots opgezette rommel- boeken- en curiosamarkt. Er waren weer veel spullen ingebracht. De mooiste spullen werden per opbod verkocht. Daarnaast was er weer de verkoop van oliebollen, rookworsten en pannenkoeken. Unicef was ook weer met een eigen stand aanwezig en bij muziekvereniging kon door het raden van een hoeveelheid pitten een slagroomtaart gewonnen worden.
De opbrengst gaat dit jaar naar de begraafplaats aan de Kerkweg.
Foto’s: Jan Glazenburg