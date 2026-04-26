Atelier Van Lieshout met de expositie ‘Agricola Narco Geneticus’ in Artphy

WESSINGHUIZEN – Op zaterdag 2 mei om 15.30 uur opent gedeputeerde Susan Top in kunsthal Artphy (Wessinghuizen) de tentoonstelling Agricola Narco Geneticus ‘De boerderij van de toekomst’ van Atelier Van Lieshout. Het is de eerste en zeer grote solotentoonstelling van het atelier in Noord-Nederland.
Dystopische toekomst van landbouw en mens
In Agricola Narco Geneticus schetst Atelier Van Lieshout een radicale toekomstvisie. Het is 2075: landbouw zoals we die kennen is verdwenen. Voedselproductie vindt plaats in gesloten systemen, aangestuurd door hybride organismen — deels machine, deels genetisch gemanipuleerd leven. Centraal staat de ‘boer van de toekomst’: een technoloog en regisseur van menselijke ervaringen, opererend vanuit een wereld van laboratoria, kweekruimtes (Paddotopia en Genetisch Lab) en een geavanceerde psilocybinewerkplaats.
Van kunsthal tot landschap
De tentoonstelling strekt zich uit van de kunsthal tot het omliggende bos en de natuurweide. Binnen worden bezoekers ondergedompeld in installaties zoals de Dream Machine, waarin lichamelijke en mentale ervaringen programmeerbaar zijn. Buiten zijn sculpturen van een ‘nieuwe mens’ en ‘nieuwe dieren’, naast industriële installaties. Monumentale werken zoals de Hagioscoop, de Ossen en de Zaaier maken de confrontatie met het historische Saksische leven direct zichtbaar in het landschap van Centraal Westerwolde.
Citaat
“Met deze tentoonstelling laten we zien hoe dicht technologie, landbouw en menselijk bewustzijn naar elkaar toe kruipen — en wat dat betekent voor onze toekomst,” aldus Atelier Van Lieshout.
Praktische informatie
Locatie: Kunsthal Artphy, Kempkebosweg 4, Onstwedde (Wessinghuizen)
Opening: zaterdag 2 mei, 15.30 uur
Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 13.00 – 17.00 uur
Bron en foto’s: Jan Willem Kok/Artphy