Bevrijdingsfestival in Winschoten

WINSCHOTEN – Bij de Tramwerkplaats wordt dinsdag 5 mei het Bevrijdingsfestival gehouden.
Vanaf 12.00 uur staan er stands van Amnesty International, Regenboog Oldambt en het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland. Ook zijn de vrijheidsvlaggen van twee basisscholen, namelijk Kindcentrum De Kleine Dollard en Kindcentrum Beukenlaan, beide uit Winschoten, te zien.
Om 14.00 en 16.00 uur is er voor kinderen een graffiti workshop. Dit wordt verzorgd door WM Graffiti.
Er is wederom een kinderplein met de Fluffels, S.O.B. komt met 2 oldtimer brandweerauto’s, De Groene Draack met handdraaimolen en schommels.
F2DC geeft twee keer een dansshow. Dit is om 13.30 en om 14.30 uur.
Ook zijn de Cosplayers van het Jongerencentrum ’t Spoor en De Stek aanwezig om met hun mooie, meeste zelfgemaakte, creaties het festival extra sfeer te geven. Stichting Kladmuur en Urban Sodom gaan live mooie graffiti art maken.
Er zijn verschillende foodtrucks.
De activiteiten zijn gratis voor iedereen.
14.00 uur is de opening door burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Op het grote podium treden de volgende bands op:
Upstairs Neighbours
Willy’s way
StAD
Vergane Glorie
Jagged
Live muziek is tot 20.30 uur
Bron: Betsie Beishuizen Stichting Bevrijdingsfestival Oldambt