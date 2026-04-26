Dirk Scheele & StoryZoo komen naar Veendam

VEENDAM – Zondagmiddag 3 mei verandert theater vanBeresteyn in een muzikaal avontuur voor de allerkleinsten (2+). In de familievoorstelling Dirk Scheele & StoryZoo komen de geliefde karakters uit de razend populaire animatieserie tot leven op het toneel.
Samen met Bax de Beer, Toby de Aap en Pepper de Papegaai neemt Dirk Scheele het publiek mee op een vrolijke reis vol muziek, humor en verrassingen. Als dappere musketiers beleven zij, samen met D’Artagnan Dirk, een avontuur waarin vriendschap, dromen najagen en het overwinnen van kleine obstakels centraal staan.
De voorstelling zit boordevol bekende liedjes, zoals ‘Ik loop als een beer’, én nieuwe StoryZoo-hits zoals ‘De StoryZoo Dance’. Stilzitten is geen optie: kinderen worden actief uitgenodigd om mee te zingen, dansen en beleven.
Dirk Scheele & StoryZoo is meer dan een voorstelling alleen. Het publiek kan ook genieten van poppenspel en na afloop is er een meet & greet met de karakters, een unieke kans voor jonge fans om hun helden van dichtbij te ontmoeten.
Datum: Zondag 3 mei 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn