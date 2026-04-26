Geslaagde Knoalsteravondoptocht; kinderraad deelt prijzen uit

STADSKANAAL – Samen met een leuke groep kinderen uit Stadskanaal deed de kinderraad op zondag 26 april mee aan de tweede Knoalsteravondoptocht. Met versierde fietsen, skelters, steppen en bolderkarren trokken zij vol enthousiasme door de straten.
Na afloop van de optocht openden kinderburgemeester Sophie Huisman en burgemeester Klaas Sloots de Kinder Knoalsteractiviteit in de Stadstuin. Volgens de kinderraad had Ivo Schuurman de mooist versierde Mario skelter, gevolgd door Lieke Zwiers met haar Takkie fiets en Marijn Heijne met zijn oranje step. Zij ontvingen hiervoor uit handen van de kinderraad leuke prijzen, aangeboden door de centrumwinkeliers van Stadskanaal.
Voor iedere deelnemer was er na afloop een medaille!
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal