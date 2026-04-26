Herdenking en kransleggingen op 4 mei in Bourtange

BOURTANGE – Evenals voorgaande jaren organiseert de commissie “Herdenking 4 mei” ook dit jaar weer de herdenking bij de gedenkplaat aan de synagoge in Bourtange. Aan deze herdenking zullen het koor “Pax Optima Rerum” en leerling(en) van o.b.s. “Willem-Lodewijck” hun medewerking verlenen.
Bourtangers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om op de avond van de 4e mei onze doden uit de Tweede Wereldoorlog met elkaar te herdenken.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur Verzamelen op de parkeerplaats bij het informatiecentrum
19.45 uur Vertrek stille tocht vanaf het Informatiecentrum naar de Synagoge
19.58 uur Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Het Wilhelmus (1 couplet)
20.05 uur Herdenkingstoespraak door een lid van het College van B. en W. namens het gemeentebestuur van Westerwolde
20.10 uur Voordracht leerlingen van de o.b.s. „Willem Lodewijck”
20.15 uur Pools gedicht door Monika Sieron
20.20 uur Koorzang
20.25 uur Voordracht door leerlingen van de o.b.s. „Willem Lodewijck”
20.30 uur Koorzang
20.35 uur Kaddisj (joods rouwgebed) door Joshua
20.40 uur Kranslegging bij de Synagoge
20.45 uur Kranslegging bij de plaquette voor de Poolse Bevrijders
Na de kransleggingen gezamenlijke gang naar de Turfschuur. Alle deelnemers aan de stille tocht worden uitgenodigd om deze herdenking af te sluiten onder het genot van een kopje koffie.
Bij het verlaten van de Turfschuur kunt u ter dekking van de onkosten een gift in de daarvoor bestemde schaal deponeren.
Bron: De commissie Herdenking 4 mei