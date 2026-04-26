Juniorenkampioen Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar NK-sneldammen

WARFFUM – Juniorenkampioen Janick Lanting uit Bad Nieuweschans heeft zich geplaatst voor het NK-sneldammen op zaterdag 6 juni in het Nationaaal Denksportcentrum (NDC) Den Hommel in Utrecht.
Zaterdag 25 april vormde het atrium in Het Hogeland College (HHC) in Warffum het decor voor het provinciaal Gronings- en Drents kampioenschap sneldammen. De laatste jaren is dit namelijk een samenwerkingsverband tussen de Drentse Dambond (DDB) en de Provinciaal Groninger Dambond (PGD). De 32 deelnemers werkten in één groep, 12 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 5 basisminuten + 5 bonusseconden per zet”. De eerste ronde vond plaats volgens een geleide loting, waarna vanaf de 2e ronde de computer deze ronden samengestelde. Daarbij werden in principe, na elke ronde, de spelers met ongeveer een gelijk aantal punten aan elkaar gekoppeld. Per provincie waren 5 titels te behalen, namelijk bij de (heren) senioren in drie ratinggroepen en een aparte damesgroep. Tevens konden de junioren zich plaatsen voor het NK. De welpen, pupillen en aspiranten komen vrijdagmiddag 15 mei in het Kostverloren Kwartier in de Groningse wijk Kostverloren in actie. Hiervoor worden alle bij de KNDB aangesloten damverenigingen in de provincie Groningen uitgenodigd hier met hun jeugd aan deel te nemen. Dat zijn DV Warffum, Roden/Leek, Damgenootschap Het Noorden uit Groningen en Damclub Winschoten.
Kwartet dammers Damclub Winschoten
Damclub Winschoten was met 4 leden vertegenwoordigd op deze titelstrijd, namelijk Jan Starke uit Oude Pekela, Egbert Wierenga uit Scheemda, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten. De 19-jarige Janick Lanting kwam uit in de juniorenklasse en vergaarde 13 punten, dat uiteindelijk genoeg was voor de titel en zich daardoor plaatste voor het NK-sneldammen op zaterdag 6 juni in het Nationaaal Denksportcentrum (NDC) Den Hommel in Utrecht. Egbert Wierenga en Jan Starke kwamen op het podium met respectievelijk een 2e en 3e plaats in de C-groep tot 900 ratingpunten.
De senioren waren namelijk virtueel ondergebracht in 3 ratinggroepen, namelijk groep C tot 900 KNDB ratingpunten, Groep B van 900 tot 1100 punten en groep A boven de 1100 ratingpunten. Kampioen in de C-groep werd Hiltjo Haze uit Delfzijl. Egbert Wierenga en Jan Starke kwamen overigens beide tot 10 punten.
Sterk deelnemersveld
Het kampioenschap sneldammen van de provincies Groningen en Drenthe kende zaterdag een vrij sterk deelnemersveld met een gemiddelde speelsterkte van ruim 1060 KNDB ratingpunten van de in totaal 32 deelnemers. Algeheel kampioen werd MF Nick Waterink van HDC Hoogeveen. MF Danny Staal pakte de titel in de provincie Groningen.
Putten Open NK Categorie A
Van dinsdag 28 april t/m zaterdag 1 mei wordt in Putten het NK-dammen voor spelers met een rating van 1100 tot 1300 KNDB ratingpunten georganiseerd. Daarnaast is er een overall-klassement, een virtueel ratingklassement voor de B-groep van 950 tot 1100 punten en de C-groep tot 950 punten. Daarnaast zijn er nog diverse dagprijzen en een “bergklassement” voor de speler met de hoogste ratingwinst. Het toernooi omvat 7 ronden Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 45 + 1”. Onder de 80 deelnemers bevindt zich MF Jakob Pronk uit Winschoten en neemt voor de 2e maal deel aan deze titelstrijd.
Bron: Geert Lubberink