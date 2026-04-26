DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Woensdag vond op de Wehrdeichstraat in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats .
Een 34-jarige chauffeur van een vrachtwagencombinatie reed richting de Zur Seestraße toen een andere vrachtwagencombinatie uit de tegenovergestelde richting naderde. De tegemoetkomende vrachtwagen hield geen veilige afstand tot de rechterkant van de weg, waardoor de 34-jarige chauffeur moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Hierdoor raakte zijn voertuig van de weg en kwam schuin in een bermsloot terecht.
De chauffeur bleef ongedeerd, maar zijn vrachtwagencombinatie was niet meer rijdbaar. De chauffeur van de tegemoetkomende vrachtwagencombinatie reed door zonder te stoppen om gegevens uit te wisselen of het ongeval te melden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Haren
Tussen vrijdag 19:30 uur en zaterdag 15.00 uur heeft bij een clubhuis van een watersportvereniging aan de “Am alten Hafen” een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders stalen geld uit een kassa. Het exacte bedrag dat is gestolen, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau van Haren op 05932/72100.
Meppen
Gisteren brak rond 11.00 uur op het terrein van de Wehrtechnische Dienststelle 91 nabij de schietbaan in Meppen brand uit. De brand trof een gebied van circa 50 meter breed en 200 meter lang.
Volgens de eerste bevindingen waren drie bosarbeiders bezig met werkzaamheden aan een jachtschuilhut in het heidegebied. Ze gebruikten een haakse slijper om een schroef door te slijpen. De vonken die daarbij ontstonden, ontstaken de begroeiing in het heidegebied. Door de droge omstandigheden en de aanhoudende wind verspreidde het vuur zich vervolgens snel.
Dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer van de Wehrtechnische Dienststelle en met de steun van de vrijwilligersbrandweer van Klein Berßen werd de brand onder controle gebracht en uiteindelijk geblust. Om 18.00 uur was het vuur volledig geblust, waardoor er geen risico meer was op verdere verspreiding.
Er raakte niemand gewond. Er is schade ontstaan aan het heidegebied en aan enkele bomen. De omvang van de schade is momenteel onbekend.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland