Man gewond bij steekincident Veendam

VEENDAM – Bij een steekincident is vanmorgen een persoon gewond geraakt.
Om kwart voor zeven werd de politie gealarmeerd voor een ruzie in een woning aan de Middenweg in Veendam. Ter plaatse bleek dat er een steekincident had plaatsgevonden.
Een 45 jarige vrouw uit Veendam is als verdachte aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Hij werd door ambulancemedewerkers behandeld.
Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het steekincident.