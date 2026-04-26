Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 25 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONDAG | KOUDE NACHT

Een hogedrukgebied heeft zich gisteren verplaatst van Engeland naar het Waddengebied en daardoor is het vandaag direct zonnig begonnen. En het blijft vandaag ook zonnig, met af en toe wat sluierbewolking. Maar het is nog niet warm want net als gisteren is de maximumtemperatuur maar 14 graden. De wind meestal maar zwakkjes uit het noorden tot noordoosten.

Vanavond en vannacht komt er iets meer bewolking maar het blijft vannacht droog en heel rustig met weinig wind. Wel wordt het koud want het is vannacht nog vrij helder: de minimumtemperatuur komt uit +2 en wellicht is er nog maar eens een graadje vorst aan de grond.

Morgen begint dus fris maar de zon is er ‘s ochtends vrij goed bij, al is er soms veel sluierbewolking. In de middag is er hooguit nog een flets zonnetje, morgenavond is het bewolkt en dinsdagnacht is er kans op een drup regen. Maximum morgen opnieuw rond 14 graden en morgenmiddag een matige noordoostenwind (windkracht 3). Een prima, maar niet al te warme Koningsdag dus.

Na morgen klaart het op dinsdag weer op en daarna is het tot het einde van de week zonnig en droog.