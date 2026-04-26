Wandelen werkt! in Odoorn

ODOORN – Op woensdag 29 april organiseren de wandelcoaches een wandeling in Odoorn.
De start is bij Restaurant Poolshoogte, Boswachter Meelkerlaan 5, 7873 TE Odoorn.
Groep A van 10 km start om 9.15 uur
Groep B van 8 km start om 9.30 uur
Groep C van 6 km start om 9.45 uur
Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.
Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.
