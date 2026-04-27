Circa 50 oldtimers en klassieke motoren aan de start bij 32ste Toeterrit

VEENDAM – Maandagmorgen 27 april is voor de 32e keer de Toeterrit van start gegaan. Circa 50 oldtimers en klassieke motoren van voor 1983 verzamelden zich op het parkeerterrein voor Café de Toeter aan het Beneden Westerdiep in Veendam.
Om 11.00 uur werd het startschot gelost door burgemeester van Veendam Annelies Pleyte, die vooraf veel belangstelling toonde in de motoren. Een rit van ca 100 km gaat in een lint door de provincie en/of de kop van Drenthe en kent onderweg een 2x een stop. De motoren rijden onder begeleiding van MBT (motorbegeleidingsteam) uit Assen.
Deze editie deed voor het eerst Veendammer Laurens Schreuder (74) mee op zijn Honda.
De verzameling van motoren zoals BSA, Norton, Harley, Sparta en veel andere merken is een bezienswaardigheid waar jaarlijks veel bezoekers op af komen. Om circa16.15 uur werden de motoren terugverwacht bij Café de Toeter. De organisatie was in handen van Stichting Bogdike en Café de Toeter.
Bron en foto’s: Peter Panneman