Exercitie Peloton hijst de vlag op Koningsdag in Bourtange

BOURTANGE – Vanmorgen hebben leden van het Exercitie Peloton Bourtange ter ere van de verjaardag van de Koning de vlag gehesen.
Ook in vesting Bourtange hing de Nederlandse Driekleur vandaag in Top. De vlag werd vanmorgen om negen uur door leden van het Exercitie Peloton gehesen. Vervolgens werd met oranjebitter geproost op de verjaardag van de Koning.
Vanaf het schoolplein ging driedorpen fietstocht van start. Er werd koffie, thee en een lekkere versnapering verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar SchuldHulp Maatje Westerwolde.
Foto’s: Hans Graveland