Feestelijk Koningsdagconcert voor gemeentehuis Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 27 april 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ZONNIGE PERIODEN | DEZE WEEK WARMER

Wolkenvelden wisselen op deze Koningsdag af met zonnige perioden en het blijft ook droog. Maar het is allemaal niet zo zonnig als gisteren, vaak is het een beetje grijs door de middelbare- en hoge bewolking. Maar het is tot de avond alleszins redelijk met ook maar een zwakke tot matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur ligt rond 14 graden: dat is een graadje hoger dan gisteren.

Vanavond is het bewolkt en mogelijk valt er in de uren rond middernacht een drup regen, maar in de loop van vannacht komen er ook alweer enkele opklaringen. Morgen wordt dan ook een vrij zonnige dag, al kan het ‘s ochtends soms nog bewolkt zijn. Het wordt iets warmer met een maximum van 16 of 17 graden, maar er is meer wind: windkracht 4 tot 5 en vlagen van windkracht 6, uit het noordoosten.

Woensdag is de hele dag zonnig en dan wordt het ook zo’n 17 graden, bij een vrij krachtige oost-noordoostenwind. Donderdag en vrijdag zijn ook zonnige dagen, in de loop van het volgende weekend komen er enkele wolkenvelden en dan is er kans op een bui. Het wordt eind van de week wel warmer: maximum donderdag rond 19, vrijdag en zaterdag rond 22 graden.