Feestelijk Koningsdagconcert voor gemeentehuis Sellingen

SELLINGEN – Muziekvereniging Jeduthun verzorgde vanmorgen een Koningsdagconcert voor het gemeentehuis in Sellingen.
Vanmorgen verzorgde muziekvereniging Jeduthun voor het gemeentehuis in Sellingen een Koningsdagconcert. Burgemeester Jaap Velema verzorgde het openingswoord.
Na afloop van het concert wordt gezamenlijk het glas geheven met een oranjebitter om te proosten op de verjaardag van de Koning.
Plaatselijk Belang Sellingen en de Hof van Sellingen zorgen voor koffie, thee en ranja.
Foto’s: Johannes Velthuis